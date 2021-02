Chieti, previsioni maltempo: raccomandazioni e numeri utili

Il coordinamento si riattiva per l’arrivo della perturbazione attesa nelle prossime ore. L’Amministrazione comunale: “Uomini e pezzi saranno dedicati solo alla situazione meteo e mobilità”

CHIETI – È atteso per le prossime l’arrivo di una nuova perturbazione che potrebbe portare oltre al freddo anche la neve in città.

“Il Piano neve è già stato rodato a metà gennaio ed è pronto ad attivarsi con le azioni di messa in sicurezza delle strade con i mezzi spargisale – avvisa l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto – L’attività di supporto agli screening della popolazione da parte di Formula Ambiente e delle Associazioni di protezione civile non subirà nessun tipo di contraccolpo, perché stiamo ripartendo le forze sui vari fronti e monitoreremo costantemente l’importanza e l’evolversi della perturbazione che dovremo affrontare. Le sedi dello screening, se le condizioni meteo consentiranno di tenerle operative, saranno dunque doppiamente presidiate, sia per evitare pericoli a chi le frequenterà, che per tenere in sicurezza la mobilità nelle aree interessate.

È prioritaria la raccomandazione di fare la massima attenzione negli spostamenti, limitandoli a quelli necessari, soprattutto nella giornata di sabato se la neve cadrà copiosa sulla città. Com’è noto il territorio è divisa in zone, perché i mezzi spazzaneve, spargisale e pubblici, possano operare in sicurezza.

Faremo riferimento al protocollo d’azione che vedrà operativi tre diversi numeri per le segnalazioni della cittadinanza:

il Centro operativo comunale allo 0871/307127 che si occuperà anche delle segnalazioni inerenti l’assistenza alla popolazione in termini sociali e per il pronto farmaco e pronto spesa, sia relativamente alla pandemia, che in casi particolari legati all’emergenza neve;

la Polizia Municipale allo 0871/42441, che risponderà per le emergenze inerenti la viabilità e mobilità;

Formula Ambiente ai numeri verdi: 800 688 532 da rete fissa e 0871/455742 da cellulare che scenderà in campo sulla logistica dei mezzi, per liberare strade e fronteggiare le emergenze legate alla presenza del manto nevoso, oltre che alla raccolta dei rifiuti.

Resta anche l’intesa con la Panoramica che supporterà con le linee principali la popolazione cittadina che avrà esigenza di spostarsi, con l’auspicio che quanti debbano uscire di casa, possano farlo a piedi, oppure attraverso gli autobus, senza rendere congestionata o pericolosa la circolazione sulle strade del territorio cittadino”.