Chieti, posizionate due nuove isole ecologiche: ecco dove

Diventano otto le isole ecologiche presenti in città, sindaco e assessore Zappalorto: “Continua un cammino virtuoso per il decoro che ci vedrà al lavoro costantemente”

CHIETI – Posizionate nelle prime ore di stamani due nuove isole ecologiche informatizzate, ubicate una a Chieti Scalo, all’intersezione fra via Colonnetta e via Menichini e l’altra a Sant’Anna, in via Valignani, a ridosso della cinta carceraria. L’utilizzo di questo importante strumento per la raccolta differenziata, è stato illustrato dal sindaco Diego Ferrara, dall’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto, da Nicola Della Corina Di Formula Ambiente.

“L’utilizzo è semplicissimo, perché consente con l’utilizzo della tessera sanitaria di accedere al servizio in qualsiasi momento della giornata – dice il sindaco Diego Ferrara – qualunque cittadino può venire a conferire, sempre con l’obiettivo che il decoro urbano che è stato uno dei nostri principali temi in campagna elettorale, diventerà sin da subito una precisa azione di governo della città. Diamo atto alla precedente Amministrazione che ha iniziato con queste isole un circolo virtuoso sia sul fronte del decoro che della raccolta differenziata, obiettivi che facciamo nostri, continuando la via aperta e potenziandone gli effetti, anche attraverso una vera e propria campagna di sensibilizzazione della cittadinanza e di repressione dei comportamenti sbagliati”.

“Un modo ulteriore per rispondere alle esigenze dei cittadini e aiutare a mantenere la città bella e pulita – sottolinea l’assessore Chiara Zappalorto – Questo servizio serve a dare una risposta anche alle tante segnalazioni che ci vengono dai cittadini su rifiuti abbandonati e conferimenti fuori orario, mettendo a disposizione più motivi e strumenti per non farlo più. Oggi chi non riesce a conferire nel modo giusto, anziché esporsi a delle sanzioni, può andare a smaltire i rifiuti alle isole ecologiche presenti in città. Al momento ne sono otto, con una nona in arrivo che disporremo nei prossimi giorni nella migliore ubicazione possibile, perché non solo va considerata la viabilità, ma anche l’esposizione solare, visto che è quella la fonte che le alimenta. Si tratta di un testimone che raccogliamo da chi ci ha preceduto, voglio dare atto anche all’ex assessore Alessandro Bevilacqua, ma alla città va l’appello a utilizzare questi strumenti per collaborare a mantenere il decoro cittadino, facendosene primi portatori”.

“Oggi noi continuiamo con un processo iniziato più di dieci anni fa – dice Nicola Della Corina di Formula Ambiente – abbiamo monitorato che danno risultati più che apprezzabili: nel solo mese di novembre, infatti, le 6 isole già posizionate sul territorio comunale hanno consentito a oltre 10.000 persone di conferire correttamente fuori dagli orari e calendari di raccolta, potendo farlo tutti i giorni, 24 ore su 24. Va sottolineato che gli utenti di queste strutture sono stati anche molto ligi alle regole, le frazioni conferite sono molto pulite, segno di una educazione alla differenziata, oltre che del rispetto delle regole. Segno anche che la raccolta differenziata oggi al 67 per cento, sta crescendo ancora e bene: siamo di due punti sopra la percentuale dell’anno scorso e anche la raccolta dell’organico ha ormai superato la percentuale del secco residuo e ciò vuol, dire che l’utenza di Chieti ha capito l’importanza della raccolta e la applica e queste strutture sono il complemento per agevolare quanti per impossibilità o per altro non riescono ad adeguarsi, ma sono disposti a farlo con un’alternativa vicina alle proprie necessità”.