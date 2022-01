Chieti, un’opera del Museo Barbella all’EXPO di Dubai: ecco quale

Si tratta dell’opera “Anonimo castellano”: ospite del padiglione dell’Italia dell’Expo di Dubai dal 22 al 26 febbraio

CHIETI – Sì della Giunta alla concessione di un’opera del museo civico Costantino Barbella per l’Esposizione Universale EXPO 2020 di DUBAI, nel Padiglione Italia dal 20 al 26 febbraio 2022. Si tratta dell’opera “Anonimo castellano” degli ultimi decenni del XVI sec., crespina con busto di ragazzo (catalogo Museo, sezione donazione Paparella-Devlet, n. 1) che sarà uno dei pezzi della mostra organizzata dalla Regione Abruzzo dal titolo: “Abruzzo: dal passato al futuro, l’arte nelle nostre mani”.

“Per la nostra città è un grande privilegio quello di essere ospite del padiglione dell’Italia dell’Expo di Dubai – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Cultura Paolo De Cesare – così pure come rappresentare la Regione Abruzzo in un consesso di tale valenza. Questo importante evento internazionale nasce da una altrettanto considerevole sinergia fra Regione, Soprintendenza e Comune di Chieti, che ha reso possibile individuare l’opera scelta per essere parte integrante della mostra e aprire alla nostra città una finestra mondiale, con l’Esposizione Universale. Si tratta di un’opera della collezione Paparella-Devlet, espressione significativa delle Maioliche di Castelli e uno dei pezzi più importanti del nostro museo.

Per la città è un’occasione anche per farsi conoscere in un ambito così prestigioso, che coglieremo corredando l’opera di tutto il materiale promozionale dei luoghi da visitare e vedere a Chieti, in modo da avere una rilevante apertura sul mercato internazionale, grazie a questa occasione e inserire la città in circuiti in cui non è ad oggi mai arrivata”.