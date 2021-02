L’accreditamento approvato all’unanimità nell’ultimo Consiglio Comunale. I gruppi consiliari ‘Chi Ama Chieti’ e ‘Chieti C’è’ già al lavoro

CHIETI – I gruppi consiliari ‘Chi Ama Chieti’ e ‘Chieti C’è’, esprimono soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, avvenuta nel corso dell’ultimo consiglio comunale, dell’ordine del giorno relativo all’accreditamento del locale presidio ospedaliero quale Centro di Coordinamento Regionale per le Malattie Rare.

Silvia Di Pasquale, consigliera capogruppo di ‘Chi Ama Chieti’, ha esposto all’assise questo tema molto delicato, che la vede particolarmente coinvolta per i suoi trascorsi personali: “Per troppi anni la nostra Asl ha subito scippi e depauperamenti, è giunto il momento di ribellarci. Non ritengo giusto che un centro di riferimento nazionale per tutte le realtà legate alle malattie rare quale è quello Teatino non venga accreditato come Centro di Coordinamento Regionale. Il prossimo 15 febbraio ci sarà l’inaugurazione presso il nostro nosocomio di uno sportello creato da alcune associazioni e messo a disposizione di tutte le persone affette da malattie rare. Ci auguriamo possa, a breve, ricevere il riconoscimento istituzionale che merita, anche perché a volerne fortemente la nascita sono stati alcuni tra i dirigenti medici più prestigiosi del SS. Annunziata, e mi riferisco alla Dott.sa Patrizia Di Gregorio, Direttore dell’Unitá Operativa Complessa di Medicina Trasfusionale e DH Ematologico, il Prof. Liborio Stuppia, Professore Ordinario di Genetica e Direttore del Laboratorio di Genetica Molecolare, ed il Prof. Francesco Chiarelli, Professore Ordinario di Pediatria ed Endocrinologia e Direttore della Clinica Pediatrica. Ringrazio il Presidente della IV Commissione Comunale Sanità, la Dott.ssa Gabriella Ianiro, e tutti i colleghi consiglieri che la compongono, parimenti al capogruppo di ‘Chieti C’è’, il Dott. Vincenzo Ginefra, i quali hanno immediatamente accolto il mio appello e compreso l’importanza di fare squadra affinchè la nostra Città sia riconosciuta quale punto di riferimento per le tante famiglie che vivono la difficilissima realtà rappresentata dal mondo delle malattie rare”.