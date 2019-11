(Intervista di approfondimento al consigliere del Cda della TUA)

Avv. ANNA LISA BUCCI

Consigliere, componente del CdA della TUA

“Chieti non perde il distretto della TUA, ma lo conserva e lo rilancia alla grande: da cittadina teatina per me è un’enorme soddisfazione aver contribuito a raggiungere questo obiettivo”

Il 26 novembre a Chieti, presso il Caffè Vittoria si è tenuta la conferenza stampa condotta dal Presidente Gianfranco Giuliante e dal Consigliere Anna Lisa Bucci, componente del Cda, per presentare il progetto del nuovo distretto della TUA di Chieti che sorgerà in Via Aterno a Brecciarola.

Con grande soddisfazione, da cittadina teatina, l’Avv. Bucci ci tiene a sottolineare:

“È stato scongiurato il rischio del trasloco a Pescara come accaduto con altre amministrazioni negli anni passati. Il nuovo distretto che storicamente è presente a Chieti da ormai quarant’anni resterà sul territorio teatino e in una posizione centrale, in una zona strategica della città che si trova a meno di 4 km dalla stazione ferroviaria e in prossimità dell’accesso dell’asse attrezzato. È un ottimo risultato per la città di Chieti che negli anni scorsi ha assistito purtroppo alla perdita di diverse realtà economiche e quindi ha subito un ingiusto impoverimento.

Una grandissima soddisfazione per me che ho potuto così contribuire e lavorare non solo per offrire alla collettività un servizio migliore, ma soprattutto ottenere un risultato positivo per la mia città, così come avevo promesso”

La zona dove sorgerà il nuovo distretto, urbanisticamente indicata come commerciale, è dedita alle attività produttive e artigianale.

Il consigliere Bucci ha illustrato i dettagli del progetto che vede, a disposizione della TUA, 4.500 mq pianeggianti offerti dalla società Central Park.

La società TUA si è avvalsa anche di un team di tecnici quali un architetto, un ingegnere e un esperto di flussi relativi ai trasporti al fine di valutare la soluzione migliore.

Il distretto, che dal primo febbraio sarà operativo, ospiterà una trentina di pullman e tutti gli impianti previsti dalla legge per questo tipo di struttura, impianti di trattamento delle acque di prima pioggia, di lavaggio dei pullman, di raccoglimento delle acque reflue, nel rispetto della normativa a tutela dell’ambiente.

Accanto al deposito dei pullman sorgeranno gli uffici e ci sarà uno spazio “confort” a disposizione degli autisti che potranno trascorrere le pause imposte dalle varie turnazioni.

Sarà infatti uno spazio non solo dignitoso, ma confortevole con tutte le comodità necessarie, i servizi igienici, armadietti privati, ma anche una cucina, un salotto e tutto ciò che serve.

Di notevole rilevanza l’aspetto economico dell’intera operazione che porterà ad una notevole diminuzione delle spese per la TUA rispetto agli anni in cui il distretto era in Via dei Peligni, come spiega dettagliatamente l’Avv. Bucci:

“Mi preme sottolineare l’aspetto più rilevante del progetto, quello cioè relativo al costo dell’operazione:

Infatti, nonostante si otterrà un servizio migliore e innovativo non ci sarà un aumento dei costi, ma addirittura un risparmio di ben il 50% rispetto a quanto la società ha speso in quarant’anni per mantenere questa struttura. Infatti la TUA spenderà in nove anni mezzo milione di euro in meno per l’affitto rispetto alla precedente sede di Via Dei Peligni.

Questo sicuramente è un dato di rilievo se si considera che per qualsiasi operazione migliorativa dei servizi il costo si alza sempre.

Nel caso di specie invece si otterrà un notevole risparmio di cui beneficerà direttamente e in prima battuta la società ma nel lungo periodo ricadrà sulla collettività che usufruisce di questo servizio”.