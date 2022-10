Chieti, a lavoro per attivare più palestre scolastiche possibile

Pantalone: “Le palestre scolastiche sono fruibili da un anno per le attività extrascolastiche. Così possiamo dare una risposta ancora più ampia alle esigenze della città e del territorio”

CHIETI – “Continua il nostro lavoro di mediazione e sinergia per attivare più palestre scolastiche possibile, al fine di dare la più ampia risposta alle realtà sportive che chiedono spazi per allenarsi e praticare sport”, assicura l’assessore allo Sport Manuel Pantalone.

“Si tratta di un intento che abbiamo manifestato da tempo e ufficializzato un anno fa con un’intesa con i quattro comprensivi – rimarca l’assessore Pantalone – In alcuni casi ciò è stato possibile, in altri casi, ad esempio nel plesso della Antonelli, no, perché ci sono dei lavori che stanno per essere varati e anche perché attendiamo che si esprima il Consiglio d’Istituto della scuola, che di fatto ha la gestione dello spazio. Abbiamo agevolato questo percorso di condivisione un anno fa, per favorire la ripresa in sicurezza delle attività extrascolastiche nelle palestre, come avveniva prima del covid, ma contrariamente a quanto accadeva in passato, sollevando le scuole dalla gestione, perché sarà infatti il Comune a concedere l’utilizzo degli spazi, ovviamente sentita la scuola e il Consiglio d’Istituto.

Una soluzione voluta, perché consentirà una maggiore fruibilità e condizioni uguali per tutti, anche perché in questo modo la città è certamente più ricca di spazi e la pratica sportiva acquisisce qualità, visto che i palazzetti comunali sono in parte affidati a importanti realtà dello sport che oggi ampliano l’offerta cittadina, garantiscono fruibilità al di fuori dagli allenamenti dedicati e la massima accessibilità anche in termini economici. Per rispondere alla domanda di spazi stiamo facendo di tutto, utilizzando anche la rete dei gestori di gran parte dei 18 impianti che in questi due anni abbiamo reso tutti fruibili. In questi giorni siamo al lavoro per assicurare alla Pallavolo Chieti 1996 la migliore soluzione possibile, considerate le esigenze di questa compagine e le disponibilità dei luoghi. Intanto c’è la possibilità che il gruppo si alleni alla palestra di via Amiterno, ma stiamo vagliando anche altre soluzioni che possano aggiungere spazi e orari più ampi, in base alle richieste dello staff che ci hanno mosso alla ricerca della sistemazione migliore”.