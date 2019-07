Chieti, aperte le iscrizioni al Nido comunale “Il riccio e la volpe”

CHIETI – L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Giuseppe Giampietro, comunica che sono aperte le iscrizioni presso l’Asilo Nido comunale “Il riccio e la volpe” di via Amiterno. Le domande andranno presentate entro e non oltre il 23 agosto 2019 utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito del Comune di Chieti www.comune.chieti.gov.it nelle sezioni “Pubblica Istruzione” e “Moduli” con allegata la documentazione ISEE e copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

COME EFFETTUARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Tali domande andranno consegnate presso l’Ufficio Archivio e Protocollo dell’Ente o spedite tramite raccomandata postale al Comune di Chieti, Corso Marrucino, 81- 66100 CHIETI – tel. 0871/341605/606 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – il martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle17.00).