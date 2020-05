Chieti iscrizione a nido d’infanzia via Amiterno: ecco come fare

Le domande di iscrizione al Nido Comunale di via Amiterno – Anno educativo 2020/2021 potranno essere inviate fino al 5 giugno 2020

CHIETI – L’Assessore alla Pubblica Istruzione Carla Di Biase, rende noto che sul sito internet del Comune di Chieti – sezione “Moduli” Pubblica Istruzione http://www.comune.chieti.gov.it/images/modulistica/DOMANDA%202020-2021.pdf – è stata pubblicata la domanda di iscrizione, per l’anno educativo 2020/2021, al nido d’infanzia comunale di Via Amiterno “Il Riccio e la Volpe”.

La domanda, completa di documentazione allegata – copia documento di riconoscimento valido; ultima certificazione Isee conseguita entro il termine di presentazione della domanda di iscrizione – potrà essere consegnata entro e non oltre il 5 giugno 2020 secondo le seguenti modalità: a mano (farà fede la data di ricezione) presso lo Sportello della Pubblica Istruzione, sito in Corso Marrucino 81. L’orario di apertura al pubblico è il seguente: dal lunedì al venerdì ore 9,00-12,30 e il martedì e il giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15,30-17,00; mediante raccomandata A.R. (farà fede la data di invio); tramite email al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.chieti.it (farà fede la data di invio).

Il Servizio educativo e sociale per la prima infanzia è aperto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

L’orario di apertura della struttura è compreso nella fascia oraria che va dalle ore 7,30 alle ore 17,30 dal lunedì al venerdì.

In mancanza della certificazione Isee non saranno applicate eventuali agevolazioni tariffarie ed eventuali criteri di priorità in graduatoria. Qualora il numero delle domande di iscrizione superi il numero dei posti disponibili, l’Ufficio preposto predisporrà una graduatoria di ammissione in base al Regolamento Comunale dei Nidi d’Infanzia.