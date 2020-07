Chieti, intervento di Tree Climbing al Belvedere della Civitella

Di Felice: “L’intervento oltre a restituire la fruizione dell’incantevole paesaggio con lo sfondo delle nostre montagne è volto alla salvaguardia della pubblica incolumità e a scongiurare calamità”

CHIETI – L’Assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Di Felice, a seguito della programmazione dell’Ufficio Verde Pubblico del Comune, che ha già attivato, nei mesi scorsi, controlli su circa 4000 piante cittadine di cui la metà di alto fusto, comunica che, già da alcuni giorni, è in corso un rilevante intervento di Tree Climbing (arrampicata su alberi) in un’area di 2000mq adiacente via Pianell, nel quartiere della Civitella, grazie all’operato di quattro arrampicatori specializzati della ditta “Spider Work” di Guardiagrele. Sono circa 100 le conifere interessate dalle operazioni di potatura.

«L’intervento – commenta l’Assessore Di Felice – oltre a restituire la fruizione dell’incantevole paesaggio con lo sfondo delle nostre montagne (massiccio montuoso della Maiella, Valpescara, gole di Popoli) è volto alla salvaguardia della pubblica incolumità e a scongiurare calamità, soprattutto in vista della stagione invernale, grazie agli interventi sugli alberi pericolanti o secchi e alle alberature ingombranti. La fine degli interventi è prevista per l’inizio della prossima settimana. Da domani – evidenzia l’Assessore – inizieranno anche i lavori di sfalcio dell’erba lungo le strade cittadine. L’importo economico di entrambe le operazioni ammonta a circa 40mila euro».