Niccolò Baroni sarà l’arbitro di Trapani – Pescara: il bilancio

Il 37enne di Firenze dirigerà l’incontro in programma venerdì 24 luglio alle 21. Bilancio positivo per i biancazzurri che non hanno mai perso

PESCARA – Venerdì 24 luglio alle 21 in scena la sfida di campionato Trapani – Pescara. Il match sarà diretto dall’arbitro Niccolò Baroni di Firenze che sarà coadivato dagli assistenti Gianluca Sechi di Sassari e Filippo Bercigli di Valdarno. Quarto uomo invece sarà Alberto Santoro di Messina. Positivo il bilancio per i biancazzurri che sotto la sua direzione hanno conseguito 3 successi e altrettanti pareggi, non ci sono sconfitte.

Queste le gare stagione per stagione dove figura il poker casalingo dei biancazzurri al Benevento:

2017-2018

Parma – Pescara 0-1

Ascoli – Pescara 1-1

Pescara – Cremonese 0-0

2018-2019

Pescara – Benevento 2-1

2019-2020

Pescara – Benevento 4-0

Pescara – ChievoVerona 0-0