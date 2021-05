Chieti, iniziati i lavori di sfalcio sulle strade cittadine

Potenziati quelli pubblici, appello del sindaco e dell’assessore Zappalorto per quelli privati: “La città guadagnerà in decoro e sicurezza”

CHIETI – Sono in corso e saranno potenziati i lavori di sfalcio sulle strade cittadine, anche in risposta alle istanze che in progress arrivano dalla città sulla situazione in cui versano alcune zone. Inoltre, con l’approssimarsi della stagione estiva e al fine di tutelare l’incolumità pubblica da rischi i incendi, l’Amministrazione invita i privati proprietari di terreni incolti e di abitazioni a provvedere alla pulizia di erbacce e arbusti, a liberare da detriti fossi e canali di scolo privati, nonché a sistemare siepi e alberi vicini alle case e tagliare l’erba lungo i muri di cinta. Non farlo potrebbe esporre i proprietari a delle sanzioni, perché la cura del proprio verde è un preciso obbligo secondo il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 588/2020, la cui inosservanza è punita con la sanzione pecuniaria da 75 euro a 500.

“Vogliamo fare un appello alla cittadinanza, insieme alla Polizia Municipale, perché alle azioni svolte dall’Amministrazione su terreni e suolo pubblico, devono essere accompagnate anche da quelle sui sedimi privati, come prevedono le disposizioni vigenti sulla città e che è indispensabile rendere efficaci – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Verde pubblico Chiara Zappalorto – Gli interventi di sfalcio e di pulizia devono essere effettuati almeno tre volte all’anno e, in generale, ogni qualvolta sia necessario eliminare situazioni di pericolo. L’obiettivo non è solo quello di garantire la perfetta pulizia della nostra città, ma anche e soprattutto ridurre al minimo i rischi legati agli incendi di arbusti e sterpaglie, che con le temperature estive si rendono più elevati. Inoltre, occorre garantire i corretti standard igienici ed eliminare i rischi che derivano dalla presenza di siepi e rami che occupano le strade e ne restringono la carreggiata, creando situazioni di pericolo. Per tale ragione vogliamo esortare tutti i cittadini a mettersi in regola al più presto: farlo oltre a esprimere un gesto di civiltà e di rispetto verso il prossimo, è un’azione positiva per il decoro della città.

Continuano e li intensificheremo gli interventi di sfalcio programmati, per quanto ci sarà possibile e in base alle risorse che riusciremo a recuperare, viste le condizioni dell’Ente, anche a fronte delle tante segnalazioni che ci arrivano dalla cittadinanza e che stiamo cercando di integrare all’attività in corso”.