Chieti, incontro Amministrazione e Coni Abruzzo: ecco come è andata

Il sindaco e l’assessore Pantalone: “Un cammino per far crescere la città all’insegna di salute e sport. Dall’incontro la disponibilità dei medici sportivi per somministrare i vaccini nella campagna di massa”

CHIETI – Si è svolto nel pomeriggio di ieri un incontro fra l’Amministrazione e i vertici del Coni Abruzzo, un confronto sulle sinergie in atto e quelle attuabili anche alla luce della riconferma del Presidente Enzo Imbastaro.

“L’incontro era previsto da tempo perché quella con il Coni Abruzzo è una sinergia che ci interessa moltissimo e che abbiamo già avviato partecipando a bandi che ci consentano di reperire risorse al fine di dotare i nostri parchi di strutture per lo sport all’aria aperta – riferiscono il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – Al rinnovato presidente Enzo Imbastaro vanno i nostri complimenti, perché in questi anni il lavoro compiuto è stato importante sul territorio e siamo certi che possa crescere ancora, per tale ragione siamo ben felici di poterla sviluppare anche a Chieti. Dall’incontro a cui hanno preso parte anche i medici sportivi del Coni, rappresentati dal presidente Aurelio Colozzi, è emersa la disponibilità a rendersi utili come fattore umano per la somministrazione dei vaccini.

I medici sportivi attraverso il Coni hanno già manifestato questa intenzione alla Regione e alla Asl, noi saremo lieti di farcene portatori e rappresentarla, alla prima occasione utile, perché crediamo che solo una campagna vaccinale massiva possa dare risposte all’immunizzazione e conosciamo la competenza di questa parte della categoria medica che accompagna lo sport e si occupa di giovanissimi, quindi ha giuste competenze da mettere a disposizione che a nostro giudizio non si possono lasciare inerti”.