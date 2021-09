Chieti, importante riconoscimento per Il Censorino Teatino e Abruzzo Tourism

Le due associazioni premiate dal Comune di Chieti per aver collaborato fattivamente alla realizzazione del cartellone degli eventi estivi

CHIETI – Venerdì 17 settembre il Vice Sindaco e Assessore agli Eventi del Comune di Chieti, Paolo De Cesare, ha premiato le associazioni che hanno collaborato fattivamente alla realizzazione del cartellone degli eventi dell’estate teatina 2021, conclusasi in bellezza il 18 settembre con il Concerto di Nek in Piazzale Marconi a Chieti Scalo.

A tal proposito, Cristiano Vignali, fondatore del Censorino Teatino e Presidente di Abruzzo Tourism ha espresso la soddisfazione per il riconoscimento avuto dal Comune di Chieti.

A tal proposito, ha commentato Cristiano Vignali “finalmente un riconoscimento ufficiale dopo anni passati al servizio del cittadino con segnalazioni dei problemi dei cittadini, tramite la rivoluzione digitale e lo sviluppo del cosiddetto blog/social power, il confezionamento di eventi per la città, l’organizzazione di squadre civiche di volontari per il soccorso durante l’emergenza neve e della spesa sospesa durante la pandemia da Covid19 che continuiamo a portare avanti”.

“Per Abruzzo Tourism – ha continuato Cristiano Vignali – è il secondo riconoscimento degli sforzi fatti e dei chilometri percorsi in giro per l’Abruzzo per promuovere il territorio dopo il titolo di Abruzzo Smart Ambassador del 2019. Ringraziamo tutti i cittadini e le aziende abruzzesi che ci hanno supportato, ciò ci da la motivazione per continuare ad andare avanti”.