Chieti, Ferragosto 2022: potenziata attività di controllo

CHIETI – In occasione della ricorrenza del Ferragosto, caratterizzata dalla consueta notevole affluenza di persone nelle località di forte richiamo turistico, che potrebbe costituire occasione per l’attuazione di progettualità criminose, il Questore di Chieti dr. De Cicco, nell’ottica di garantire un’estate sicura, ha ritenuto necessario incrementare l’attività di controllo del territorio e di contrasto alle forme di illegalità attesa la maggiore movimentazione di persone con particolare riguardo al contrasto ai furti in abitazione e alla truffe in danno agli anziani.

Nell’evidenziare l’importante contributo che ciascun cittadino può fornire in un’ottica di sicurezza partecipata, si richiama l’attenzione di tutti sulla possibilità di scaricare gratuitamente l’app ministeriale Youpol, caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi e immagini agli operatori della Polizia di Stato, permettendo, una maggiore interazione tra la sala operativa della Questura e il segnalante. Le segnalazioni sono automaticamente geo-referenziate, ma è possibile per l’utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti. Si informa, inoltre, che è possibile dall’app chiamare direttamente il 113.

Tutte le segnalazioni vengono ricevute dalla Sala Operativa della Questura competente per territorio. Per chi non vuole registrarsi fornendo i propri dati, è prevista la possibilità di segnalare in forma anonima. Anche chi è stato testimone diretto o indiretto – per esempio vicini di casa – può ovviamente denunciare il fatto all’autorità di Polizia, inviando un messaggio anche con foto, video e file audio. L’applicativo, nato dalla ferma convinzione che ogni cittadino è parte responsabile della vita democratica del Paese, è facilmente installabile su tutti gli smartphone e tablet accedendo alle piattaforme per i sistemi operativi IOS e Android.