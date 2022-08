Scomparsa di Piero Angela, il cordoglio de I Premi Internazionali Flaiano

PESCARA – “I Premi Internazionali Flaiano apprendono con tristezza la scomparsa di Piero Angela, che nel 1993 a Pescara ricevette il Premio Flaiano alla carriera per la televisione. La giuria nella propria motivazione riconobbe al giornalista, scrittore, divulgatore scientifico la grande capacità di essere riuscito a rendere semplici e comprensibili le leggi della fisica e i segreti della scienza, e di aver fatto viaggiare le persone alla scoperta del mondo più remoto, restando dinanzi alla televisione. Dal marzo 1981, prima puntata di Quark, i programmi di Piero Angela non hanno soltanto raccolto successi di audience, ma hanno contribuito a costruire una televisione moderna, pur conservando un taglio culturale di altissimo livello” sono le parole di cordoglio del Presidente, Carla Tiboni per la scomparsa di Piero Angela.

