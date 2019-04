Chieti, ex Caserma Berardi: al via i lavori di riqualificazione

I primi interventi prevedono la demolizione e ricostruzione, con maggiori standard di efficienza energetica e di resistenza sismica, degli edifici compresi nel Lotto 1 – Interventi 4 e 5 – per oltre 6.000 mq

CHIETI – Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’ex Caserma Berardi di Chieti, destinata a diventare nuovo polo logistico e amministrativo in città, secondo quanto previsto dal Piano di razionalizzazione delle Amministrazioni dello Stato firmato dall’Agenzia del Demanio, dal Comune di Chieti e tutti gli Enti coinvolti.

In particolare, la ditta GG Costruzioni di Montoro (Avellino), aggiudicataria dell’Intervento 4 per 4.245.802 euro, in un anno ricostruirà le palazzine destinate ad ospitare la Ragioneria Generale dello Stato, l’Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti, la sala operativa della Prefettura, un auditorium polifunzionale e spazi per altre Amministrazioni. L’a.t.i. guidata dalla ditta GIMA srl di Campagnano di Roma, invece, ha dato il via ai lavori dell’Intervento 5, aggiudicato per 5.066.498 euro, finalizzati a ricostruire in due anni gli edifici destinati a nuova sede del Liceo Masci e al polo archivistico, oltre alla palestra annessa, che sarà anche fruibile dalla cittadinanza.