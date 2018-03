Chieti: esame Moc gratuito, seminario e musica il 9 marzo

CHIETI – Venerdì 9 marzo si svolgerà a Chieti l’evento “La salute della donna over 40″, promosso, tra gli altri, da Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila e dal movimento Donne Impresa di Confartigianato. Al via dalle ore 16 nella sede di Academy ForMe, presso il centro commerciale ‘Centauro’, in via Filippo Masci. Per l’occasione verrà effettuato l’esame Moc gratuito alle donne che ne faranno richiesta.

Nello stesso orario si potrà assistere anche a un seminario dal titolo “La salute della donna over 40”. Saranno presenti la presidente Donne Impresa di Confartigianato Chieti L’Aquila, Annalisa di Matteo, e la dirigente responsabile Uosd Ginecologia Sociale della Asl di Pescara, Carmelina Santilli. Alle 20 ci sarà la premiazione del concorso ‘Jazz’n’click’ al Malto & Co mentre alle 22 si potrà assistere concerto di Angio’lillo Jazz4et.