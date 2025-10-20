Chieti prima in Abruzzo per sostenibilità ambientale 2025

CHIETI – Chieti ha la migliore performance d’Abruzzo secondo la trentaduesima edizione di Ecosistema Urbano, il rapporto di Legambiente e AmbienteItalia sulle performance ambientali dei capoluoghi di tutta Italia presentata stamattina a Roma, in Campidoglio. Con il suo 59esimo posto la città guadagna ben otto posizioni rispetto allo scorso anno.

“Dai dati emerge il balzo in avanti che abbiamo fatto in un solo anno – commenta l’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto a Roma con il dirigente Andrea Lannutti – . Siamo gli unici in Abruzzo che sono cresciuti di tutte queste posizioni e il nostro trend è sempre positivo per la quasi totalità di parametri. La nostra performance è la migliore d’Abruzzo e possiamo dire che questo è frutto di un cammino che concreto che abbiamo fatto sull’ambiente, la transizione ecologica, la sostenibilità e a cui oggi possiamo annoverare anche il compimento nel nei processi di bonifica che faremo sul territorio, nonché l’impegno profuso per l’ottimizzazione del servizio di igiene urbana che stiamo cercando di rendere ancora più sostenibile, anche economicamente. Un risultato che ci conforta e che, sebbene ci dica che la strada da fare è ancora lunga, ci dice che il percorso iniziato è quello buono per marcare la differenza rispetto al passato”.