Chieti, il depuratore del Buonconsiglio ora funziona

Sindaco e Zappalorto: “I disagi forse derivano dal rallentamento degli stabilizzatori dei fanghi, i tecnici li tratteranno altrove”

CHIETI – Sopralluogo con i tecnici del Consorzio, stamane da parte dell’assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica Chiara Zappalorto, nel sito del depuratore del Buonconsiglio, dove nei giorni scorsi i cittadini avevano segnalato disagi a causa del cattivo odore proveniente dall’impianto.

“Il Consorzio è tornato a riferirci che sono stati effettuati ulteriori controlli e che l’impianto funziona – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Zappalorto – si tratta di una struttura dove ogni anno arrivano flussi per 2 milioni di metri cubi. Il responsabile tecnico ci ha spiegato le possibili cause del disagio, dovuto probabilmente a un rallentamento dell’impianto di stabilizzazione dei fanghi, dove nei giorni scorsi si è registrata un’affluenza maggiore di quella solita.

Questa situazione, unita al caldo, può aver dato sfogo al cattivo odore, che è quasi del tutto rientrato ed è percepibile solo sul posto, più che sul circondario. Affinché il disguido non si ripeta, i tecnici del Consorzio ci hanno assicurato che gli stabilizzatori verranno svuotati nei prossimi giorni e che i fanghi, oggi cauterizzati con uno strato di calce che impedisce all’odore di diffondersi, saranno prelevati e trattati nell’impianto di San Martino.

Quella di Buonconsiglio è una struttura risalente agli anni ’70 a cui sarà data la massima attenzione, così come monitoreremo i sottoservizi cittadini, confrontandoci anche con l’Aca per capire cosa possa essere successo e che possibilità ci sono che il problema si ripresenti, chiederemo anche informazioni circa gli interventi in corso sul territorio cittadino, affinché vengano collettati gli scarichi, evitando così di oberare i fossi e di mantenere l’ambiente più tutelato”.