Pezzopane chiede lo sblocco del Fondo attività economiche aree interne

“Risulta che i contributi previsti per l’annualità 2020, non siano ancora stati erogati; c’é il serio rischio di perderli”

L’AQUILA – “Chiedo al premier Mario Draghi quale sia lo stato dell’erogazione del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per il triennio 2020/2022 e cosa intenda fare il suo governo per assicurare in tempi rapidi il trasferimento delle risorse riferite al 2020. C’è il serio rischio di perderli, perché potrebbero non esserci più i tempi per utilizzarli”. Sono questi i quesiti avanzati dalla deputata abruzzese del Pd Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo dem alla Camera, in un’interrogazione in commissione al presidente del Consiglio.

“Il Fondo – aggiunge l’esponente dem – consta di 210 milioni di euro totali, di cui 90 milioni riferiti al 2020, e mira a sostenere le attività economiche, artigianali e commerciali per i comuni delle aree interne, ed è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione”.

“Ad oggi – conclude Pezzopane – risulta che i contributi previsti per l’annualità 2020, non siano ancora stati erogati, nonostante tra gli obiettivi di tali stanziamenti vi sia anche quello di limitare le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19. I rappresentanti dei comuni interessati sono molto preoccupati perché rischiano di perdere gli stanziamenti previsti. Mi auguro a breve un intervento risolutivo del governo”.