Chieti, decoro e pulizia dei cassonetti condominiali

Sindaco e assessore Zappalorto: “Necessario il lavaggio, appello alla cittadinanza a rispettare gli orari di conferimento”

CHIETI – Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale sul fronte del decoro urbano e la pulizia della città.

“Al fine di consentire pulizia e decoro non solo sulle strade e piazze ma anche negli spazi condominiali dove sono presenti cassonetti – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica, Chiara Zappalorto – e visto il clima torrido che da qualche giorno interessa anche la nostra città in queste ore Formula ambiente sta invitando gli amministratori dei palazzi cittadini a chiedere che i condomini rispettino i giorni e gli orari di conferimento dei rifiuti. Si tratta di una comunicazione finalizzata a rendere possibile il lavaggio dei cassonetti. Il rispetto degli orari e dei giorni per il conferimento è strettamente connesso alla possibilità da parte della ditta di pulire i cassonetti, operazione possibile solo se i contenitori sono vuoti. Per questo ci aggiungiamo alla comunicazione di Formula ambiente e ci appelliamo alla città affinché collabori”.