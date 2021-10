Chieti, chiesta sospensione delle chiusure idriche per il Ponte di Ognissanti

Sindaco e Zappalorto: “Tante iniziative in città, così consentiremo alle attività di lavorare e alle famiglie di vivere giorni di relax”

CHIETI – Il Sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto hanno comunicato di aver scritto alla presidenza Aca per chiedere lo slittamento delle chiusure e sospensioni del flusso idrico previste per i prossimi giorni. “Un’esigenza sentita dalla città in primis, -hanno dichiarato- che sarà animata da tante iniziative per il fine settimana che coincide con il ponte di Tutti i Santi e con un calendario fitto di iniziative che coinvolgeranno le attività commerciali e di ristorazione. Da qui la richiesta di far slittare le chiusure e riduzioni previste da venerdì 29 a martedì 2 novembre, posticipandole all’una di notte e non alle 22 come previsto”.

“Siamo certi che sia una richiesta possibile, -hanno concluso- che allieverebbe la cittadinanza dai disagi sentiti anche in questi giorni e che di certo consentirebbe alle attività di lavorare senza interruzioni e chiusure anticipate”.