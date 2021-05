Chieti, centri commerciali chiusi per la Festa di San Giustino

Centri commerciali chiusi solo martedì 11 maggio. Il lunedì, giorno precedente la festa, non é considerato prefestivo

CHIETI – Centri commerciali chiusi la sola giornata di martedì 11 maggio, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono di Chieti. Questo emerge dalle direttive ricevute dal Comune dalla Prefettura, in base all’interpretazione della legge e dei protocolli governativi covid.

“Il lunedì i centri commerciali potranno restare aperti, in quanto il giorno precedente alla festa patronale non viene considerato prefestivo – così l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Sull’interpretazione della normativa abbiamo chiesto lumi alla Prefettura, che ci ha chiarito come la festività del Santo Patrono, avendo carattere locale, possa essere interpretata in tal senso, rispetto alla normativa nata per evitare gli assembramenti. Nulla cambia per i negozi cittadini, che potranno scegliere di restare aperti anche nella giornata di martedì”.