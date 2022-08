Chieti Calcio femminile: rosa e staff tecnico e dirigenziale 2022/23

CHIETI – Il Chieti Calcio Femminile parteciperà quest’anno al Campionato di Serie C. La società del Presidente Tommaso Gubbiotti è pronta a recitare un ruolo di protagonista anche in questa Stagione 2022/2023 che andrà a cominciare con il Campionato il prossimo 11 settembre (esordio in casa contro il Women Matera Città Sassi), mentre la Coppa Italia inizierà il 4 dicembre.

La rosa allestita comprende tante conferme, alcuni nuovi arrivi, ma anche innesti di ragazzine in linea con la consueta politica societaria di creare il giusto mix fra giocatrici esperte e giovani di ottime prospettive.

Ci sono state alcune illustri partenze: non resteranno infatti in neroverde Maria Rosaria Russo, Luisa Esposito, Alessia Cutillo, Giulia Colavolpe, Regina Kokany e Noemi Giuliani.

Importanti gli arrivi in casa Chieti. Maylis Gissi, svizzero-argentina, è un centravanti proveniente dal Venezia (4 gol e 6 assist in 7 presenze da titolare in soli tre mesi). Sona Makulova è una centrocampista della Repubblica Ceca, di rientro dal Canada, ma due stagioni fa a Terni (3 gol e 5 assist nella Ternana, 2 gol e 4 assist nonché Player of the Week in maggio nell’Electric FC dove è stata a aprile e maggio, 7 gol con 7 assist in 10 partite nell’Aurora FC, dove ha militato fra giugno e agosto).

A rinforzare il reparto difensivo è invece arrivata Silvia Chiellini, sorella dell’ex capitano della Juventus Giorgio, lo scorso anno al Crotone. Vestirà la maglia neroverde anche l’attaccante molisana di belle speranze Federica Iannetta, classe 2002, reduce dall’Eccellenza toscana.

Queste invece le conferme: Lisa Falcocchia, Giada Di Camillo, Giulia Di Camillo, Irene Martella, Francesca Carnevale, Simona Vizzarri, Alessia Stivaletta, Michela Di Domenico, Valentina Esposito, Ilaria D’Intino, Antenisca Di Sebastiano, Lara Seravalli, Alysia De Vincentiis, Noemi Passeri.

La società neroverde ha dunque allestito una rosa di ottima caratura vogliosa di centrare l’obiettivo Serie B, sfuggito con tanto rammarico nella scorsa stagione per soli due punti dopo essere stati in testa alla classifica per tre quarti del campionato.

STAFF TECNICO E DIRIGENZIALE 2022

La stagione sportiva 2022/2023 è alle porte: il Chieti Calcio Femminile è già pronto a ripartire ed annuncia lo staff tecnico e societario.

I dirigenti, conclusa la scorsa annata al secondo posto con la promozione in Serie B sfuggita per soli due punti, sono pronti a questa nuova avventura. Il Chieti Calcio Femminile parteciperà al Campionato di Serie C, ma sarà impegnato anche in quelli di Eccellenza Regionale, Under 17 Nazionale, Under 15 Nazionale e Under 12 Nazionale.

Lo staff tecnico sarà così composto: la prima squadra sarà ancora una volta gestita da Mister Lello Di Camillo, Giada Di Camillo sarà l’allenatrice della squadra di Eccellenza Regionale e responsabile della Scuola Calcio e Settore Giovanile, Marija Vukcevic l’allenatrice della Scuola Calcio e del Settore Giovanile, Gianluca Pacchiarotti il preparatore dei portieri, Fabrizio De Marco il preparatore atletico e Carlo Maccarone il massaggiatore.

Lo staff dirigenziale sarà invece così composto: ancora al timone della società il Presidente Tommaso Gubbiotti, Vice Presidente Vincenzo De Vincentiis (anche allenatore in seconda di Mister Di Camillo in prima squadra), Dirigenti Accompagnatori Remo Di Pasquale e Vinicio Torsellini, Dirigente e Addetto Stampa Piero Vittoria. Uno staff tecnico e dirigenziale di grande professionalità pronto a dare il meglio per i colori neroverdi con la gran voglia di ambire a importanti traguardi.