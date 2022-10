Chieti Calcio Femminile – Grifone Gialloverde 7-1: il racconto del match

CHIETI – Il Chieti Calcio Femminile continua a vincere e convincere: allo Stadio “G. Di Pietrantonio” di Lettomanoppello nella sesta di campionato le neroverdi battono il Grifone Gialloverde con un altro risultato altisonante (7-1) e viaggiano a tre punti dalle capolista Res Roma e Lecce e ad uno dal Trastevere. Cinque vittorie e una sconfitta in sei giornate per la squadra teatina che, dopo la sconfitta con il Trastevere, ha infilato tre vittorie consecutive segnando 21 reti e subendone una sola.

Partita sempre saldamente in mano alle ragazze di casa che, escludendo il momentaneo pareggio del Grifone dopo l’iniziale rete di Giulia Di Camillo, hanno sempre avuto in mano saldamente il risultato senza correre eccessivi rischi. Mister Lello Di Camillo recupera il capitano Giada Di Camillo (ottima la sua prestazione con novanta minuto di grande spessore).

Chieti in vantaggio dopo appena due minuti: gran tiro dalla distanza di Martella e pallone messo in angolo da Franco seppure con grande difficoltà, sul conseguente corner battuto da Giada Di Camillo tocco vincente di Giulia Di Camillo. Due minuti dopo è Stivaletta ad impegnare Franco che respinge la sua conclusione. All’8′ Esposito rischia la clamorosa autorete toccando al volo all’indietro verso Falcocchia che però è attenta e blocca la sfera con sicurezza. Al quarto d’ora arriva improvviso il pareggio del Grifone Gialloverde: Robertson mette in movimento Conti, bella palla al centro di quest’ultima e stacco di testa di Vitillo che batte imparabilmente Falcocchia. Il Chieti reagisce subito bene e torna a macinare gioco nella metà campo avversaria. Al 28′ neroverdi di nuovo in vantaggio: lancio perfetto di Giulia Di Camillo per l’accorrente Carnevale che segna una rete di pregevole fattura mettendo il pallone fra il portiere Franco, in disperata uscita, e il palo. Al 32′ bella combinazione fra Stivaletta e Gissi, ma il tocco al volo di quest’ultima si spegne di poco a lato. Due minuti dopo un’imprendibile Stivaletta ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione finisce fuori di un nulla. Al 36′ il Chieti fa tris: Esposito si invola e mette al centro trovando sulla sua strada la deviazione di De Cesaris che mette il pallone dentro la sua porta per la più classica delle autoreti. Al 40′ Carnevale sfiora il palo colpendo di testa su cross di Vizzarri. Al 43′ le neroverdi calano il poker: angolo di Giada Di Camillo e colpo di testa vincente di Giulia Di Camillo. Le ragazze di casa vanno dunque al riposo con un rassicurante 4-1 a loro favore.

La ripresa si apre con un’azione personale di Stivaletta che si accentra e tira fra le braccia di Franco. Al 10′ Carnevale ha una doppia occasione quando prima si fa anticipare dall’uscita di Franco e poi ancora il portiere ospite le nega il gol sull’azione successiva. Un minuto dopo arriva la quinta rete del Chieti: sull’angolo di Giada Di Camillo stavolta a staccare di testa perfettamente è gissi che non lascia scampo a Franco. Al 16′ azione insistita di Carnevale che serve Gissi, para a terra Franco che poco dopo lascia il posto alla sua collega Girvasi. Al 20′ è proprio il secondo portiere del Grifone Gialloverde ad uscire a valanga sui piedi di Carnevale ben pescata da un’indiavolata Stivaletta. Il Chieti insiste e segna la sesta rete al 26′: sul cross di Vizzarri, Girvasi ha un’indecisione e si lascia sfuggire dalle mani il pallone che finisce sui piedi di Carnevale che firma così la doppietta personale. Al 37′ è Iannetta a segnare la settima rete accentrandosi e segnando fra la gioia di tutte le sue compagne di squadra. Al 43′ la giovanissima attaccante neroverde sfiora la seconda marcatura personale con un diagonale che finisce di poco a lato. Nei minuti di recupero ci provano senza successo prima Martella e poi Stivaletta. Finisce 7-1 per un bel Chieti che ora guarda con fiducia alla prossima importantissima trasferta in quel di Roma contro la capolista Res.

TABELLINO:

CHIETI CALCIO FEMMINILE-GRIFONE GIALLOVERDE 7-1

Chieti Calcio Femminile: Falcocchia, Di Camillo Giada (28′ st De Vincentiis), Martella, Di Camillo Giulia (28′ st Iannetta), Stivaletta, Chiellini, Carnevale, Makulova, Esposito V. (40′ st D’Intino), Vizzarri, Gissi (40′ st Passeri). A disp.: Seravalli, Di Domenico. All.: Di Camillo Lello

Grifone Gialloverde: Franco (17′ st Girvasi), Petrazzi, Aversa (9′ st Egidi), De Cesaris, Fava, D’Onofrio (14′ st Giura), Robertson, Paglicci, Conti (22′ st Millocca), Adiutori, Vitillo (29′ st Correale). All. Gagliardi Alessandro. A disp.: Lorenzetti, Forgnone, Panichi, Falasconi.

Arbitro: Spina di Barletta

Assistenti: D’Aloisio di Chieti e Ciannarella di Pescara

Reti: 3′ pt e 43′ pt Giulia Di Camillo, 15′ pt Vitillo, 28′ pt e 26′ st Carnevale, 36′ pt De Cesaris (aut.), 11′ st Gissi, 37′ st Iannetta

IMPRESSIONI POST PARTITA DI FEDERICA IANNETTA

“Io ero andata via da Chieti tanto tempo fa, ma ho chiesto al Mister di tornare. Nel mio piccolo sto cercando di dare il giusto apporto alla squadra. Il mio gol? Ho visto la palla che mi arrivava: quello è il mio gioco, cioè dove vedo spazi vuoti mi inserisco, ho dalla mia la velocità e l’ho messa a frutto segnando. La sconfitta con il Trastevere ci è servita: è cambiata la mentalità della squadra e siamo riuscite tutte insieme a reagire e fare poi bene nelle partite successive. Ci aspetta ora la Res Roma: non dobbiamo adagiarci sugli allori visto che stiamo vincendo sempre segnando tanti gol: l’atteggiamento deve essere quello visto negli ultimi match. La nostra marcia in più in questo momento è il lavoro di squadra. Spero nel mio piccolo di dare il 100% in questa stagione e alla fine di raggiungere l’obiettivo che ci siamo poste con il Chieti”.