A Chieti i Babbi Natale Musicisti Itineranti

CHIETI – I “Babbi Natale Musicisti Itineranti” del Censorino Teatino e di Abruzzo Tourism nel pomeriggio di sabato 23 dicembre 2017 hanno animato il centro di Chieti, con musiche della tradizione natalizia, distribuendo caramelle e cioccolatini ai bambini, muovendosi dall’incrocio del Corso con Via Arniense, passando oltre che per Corso Marrucino, per Via Pollione, Piazza Valignani e Piazza Vico, fino a Piazza Trento e Trieste (la Trinità).

Lo staff dell’evento sta montando un video con le immagini del gruppo dei “Babbi Natale Musicisti” itineranti, insieme ai commercianti del centro storico di Chieti che hanno aderito all’iniziativa:

Pizzeria del Secolo, Profumeria Beauty Club, Ma & Sa Hair Beauty, Vietrò, Made in Omar, GidiGi, Sigismondi, Sandro Ferrone Abbigliamento, Bon Bon, Caffé Venezia, Antica Bottega del Café, Sportland, Nuovo Bar Impero, Galleria Trifoglio, Panetteria Leva, Cinosi Calzature, Gran Caffé Vittoria, Porto Franco, Pizzeria Al Solito Posto, Ristorante Pizzeria Magico Alverman.

Nella foto, il gruppo dei “Babbi Natali Musicisti Itineranti” con un rappresentante dell’organizzazione e alcuni commercianti del centro storico che hanno contribuito a rendere fattibile l’iniziativa.