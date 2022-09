CHIETI – Questa mattina, alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti – Col. Michele Iadarola – ha avuto luogo presso la Caserma Fin. Mario Tacconelli – “Croce al Valor militare” – la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria tra il Ten. Col. Giuseppe Pastorelli ed il Ten. Col. Giovanni Saviello.

Il Ten. Col. Giuseppe Pastorelli cede il comando, dopo oltre cinque anni di proficuo lavoro, per essere destinato ad un altro prestigioso incarico presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara.

Il neo Comandante, Ten. Col. Giovanni Saviello, originario di Salerno, è laureato in giurisprudenza, scienze della sicurezza economico finanziaria e scienze politiche.

Dopo il percorso formativo quinquennale svolto nell’Accademia di Bergamo, ha maturato una vasta esperienza professionale in incarichi di natura operativa e di staff, sia in Reparti territoriali che della Componente speciale del Corpo.

In particolare, l’Ufficiale ha prestato servizio presso il Gruppo di Fiumicino e il II Gruppo di Napoli, acquisendo specifiche competenze in materia di polizia doganale rispettivamente nelle zone aeroportuali e portuali a quelle sedi.

Ha comandato, altresì, le Sezioni Mobili di Napoli e Roma svolgendo indagini di polizia giudiziaria nei settori del contrabbando, del traffico di sostanze stupefacenti, della contraffazione e della pirateria audiovisiva ed è stato impegnato nelle attività di contrasto all’evasione fiscale, di controllo della spesa pubblica nonché nei settori del mercato dei capitali e dei beni e servizi presso i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Roma e della Spezia.

Ha inoltre assolto incarichi nell’ambito del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, del Comando Interregionale dell’Italia Centrale e, da ultimo, del Comando Provinciale di Roma, prima dell’assegnazione, in qualità di Comandante, al Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Chieti.

Il Col. Michele Iadarola, nel ringraziare per l’operato svolto il Ten. Col. Giuseppe Pastorelli, ha espresso sentimenti di stima per il nuovo Comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Chieti sicuro che, l’Ufficiale, opererà con impegno e abnegazione per la tutela degli interessi economico finanziari della Provincia Teatina.