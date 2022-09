Mostra di Iacopo Pasqui al Museo d’Arte Moderna V. Colonna Pescara

PESCARA – Dopo un’estate all’insegna dell’arte contemporanea con la rassegna Stills of Peace al Museo Colonna e i murales realizzati fra il centro cittadino e il quartiere Rancitelli, Fondazione Aria, in collaborazione con il Comune di Pescara, prosegue la seconda edizione di MURAP, il festival sul muralismo urbano contemporaneo. A completare l’esperienza di questa estate, venerdì 30 settembre alle ore 18.30 sarà inaugurata la mostra del fotografo Iacopo Pasqui “Murap. Un racconto per immagini”, sempre al Museo d’Arte Moderna Vittoria Colonna di Pescara.

Un racconto fotografico che si sviluppa seguendo i momenti centrali della programmazione del Festival: a partire dai laboratori di partecipazione creativa con i residenti di Rancitelli iniziati a maggio, arrivando fino al dietro le quinte del lavoro degli street artist convocati quest’anno nel mese di luglio, fino al cantiere a cielo aperto agostano in via Lago di Capestrano del collettivo scultoreo 6Lati. “Un’edizione ricca e composita, che quest’anno per la seconda edizione ha cercato e ottenuto il coinvolgimento attivo della popolazione residente. Arte Pubblica, Riqualificazione Urbana, Partecipazione Creativa della comunità locali, questi gli asset principali del progetto, che la mostra di Iacopo Pasqui riassume con particolare attenzione alla componente umana, fondamentale nel processo di rigenerazione che MURAP vuole sollecitare”: così ha dichiarato il direttore artistico del progetto Alessandro Sonsini.

Così le immagini di Iacopo Pasqui rendono protagonisti non solo i risultati del lavoro degli artisti Peeta (piloni asse attrezzato), Fabio Petani e Samuele Romano (quartiere Rancitelli), oltre al collettivo 6Lati, ma anche le relazioni fra organizzatori e pubblico.

La mostra sarà inaugurata venerdì 30 settembre ore 18.30 alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell’asssessore alla Cultura Maria Rita Carota, del presidente di Fondazione Aria Dante Marianacci, del direttore artistico Alessandro Sonsini e dell’artista Iacopo Pasqui. Sede della mostra il Museo Vittoria Colonna, già riaperto al pubblico per la nona edizione di Stills of Peace, dove continuerà in parallelo la mostra ‘Qui è come Altrove’ a cura di Paolo Dell’Elce, dedicata alla fotografia armena. Ingresso libero ad entrambe le mostre dal martedì alla domenica negli orari 10/12 e 17/21 fino a domenica 23 ottobre.