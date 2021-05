Chieti, autorizzato lo svolgimento del mercato in occasione di San Giustino

Sindaco e assessore Pantalone: “Abbiamo deciso di consentire il mercato del martedì per il prossimo 11 maggio per supportare la categoria”

CHIETI – Il sindaco Diego Ferrara ha firmato oggi un’ordinanza che autorizza lo svolgimento straordinario del mercato del martedì in piazza Garibaldi, per la giornata del Santo Patrono.

“In applicazione delle normative Covid e in ottemperanza delle ultime norme varate dal Governo, abbiamo deciso di consentire il mercato del martedì in piazza Garibaldi per il prossimo 11 maggio, giornata del Santo Patrono – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Una decisione che scaturisce dall’interpretazione della normativa, che consente le vendite mercatali e dalla necessità di dare supporto alla categoria, rimasta a lungo ferma a causa delle massime restrizioni vissute dal territorio a causa della pandemia. Ci auguriamo che tale decisione sia accolta positivamente, nell’ottica dell’avvio di una ripresa a cui il Comune non farà mancare il suo apporto, com’è accaduto finora con tutte le iniziative di supporto al comparto economico e commerciale cittadino”.