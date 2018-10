Chieti, autobus Linea 1: percorso e nuovi orari

Il servizio di prolungamento dell’orario notturno della linea 1 riprenderà già da domani, giovedì 4 ottobre 2018 e proseguirà fino al 1 dicembre 2018

CHIETI – Da domani, giovedì 4 ottobre, sarà prolungato l’orario notturno della linea 1 a Chieti. Questo, riferisce l’Assessore ai Trasporti e alla Mobilità, Mario Colantonio, alla luce dei risultati positivi ottenuti la scorsa stagione. Novità dunque sull’orario fino al prossimo 1° dicembre.

«Il servizio, utilizzato nella scorsa stagione complessivamente da 4.112 fruitori, è stato di notevole utilità per gli utenti per quanto riguarda il trasporto dalla zona di S. Anna fino a ospedale clinicizzato e soprattutto per promuovere la frequentazione della parte alta della città da parte di universitari e studenti durante il fine settimana. Il servizio, concordato con l’Assessorato alle Attività Produttive e al Commercio, è stato condiviso dai gestori dei locali i quali hanno ampiamente collaborato all’iniziativa. Il servizio offrirà un comodo mezzo di trasporto pubblico soprattutto a quei giovani che vogliono trascorrere una serata in tranquillità».

Andiamo a vedere nel dettaglio il percorso, gli orari delle corse e i giorni dell’effettuazione delle stesse ricordando che il servizio sarà attivo nei giorni di giovedì, venerdì e sabato.

Percorso andata e ritorno

Percorso (andata) : Capolinea piazzale Sant’Anna – via P.A. Valignani – via di piazza Garibaldi – via F. Salomone – via S. Olivieri – largo Cavallerizza – via A. Herio – via Madonna degli Angeli – via Madonna della Misericordia – via Colonnetta – via Benedetto Croce – piazzale Martiri Pennesi – via dei Vestini – capolinea Ospedale Clinicizzato

: Capolinea piazzale Sant’Anna – via P.A. Valignani – via di piazza Garibaldi – via F. Salomone – via S. Olivieri – largo Cavallerizza – via A. Herio – via Madonna degli Angeli – via Madonna della Misericordia – via Colonnetta – via Benedetto Croce – piazzale Martiri Pennesi – via dei Vestini – capolinea Ospedale Clinicizzato Percorso (ritorno): Capolinea Ospedale Clinicizzato – via dei Vestini – piazza Martiri Pennesi – via Benedetto Croce – piazzale Marconi (F.S.) – via Colonnetta – via Madonna della Misericordia – via Madonna degli Angeli – via A. Herio – largo Cavallerizza – via S. Olivieri – via F. Salomone – via di piazza Garibaldi – via P.A. Valignani – Capolinea piazzale Sant’Anna.

Orari di partenza e di arrivo delle corse

ore 23:10 piazzale Sant’Anna – Capolinea Ospedale Clinicizzato (arrivo ore 23:40)

ore 23:45 Capolinea Ospedale Clinicizzato – piazzale Sant’Anna (arrivo ore 0:15)

ore 0:20 piazzale Sant’Anna – Capolinea Ospedale Clinicizzato (arrivo ore 0:50)

ore 0:55 Capolinea Ospedale Clinicizzato – piazzale Sant’Anna (arrivo ore 1:25)

ore 1:25 piazzale Sant’Anna – Capolinea Ospedale Clinicizzato (arrivo ore 1:55)

ore 1:55 Capolinea Ospedale Clinicizzato – piazzale Sant’Anna (arrivo ore 2:25)

ore 2:25 piazzale Sant’Anna – Capolinea Ospedale Clinicizzato (arrivo ore 2:50)

Giorni di effettuazione delle corse

ottobre : 4 – 5 – 6 – 11 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 25 – 26 – 27

: 4 – 5 – 6 – 11 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 25 – 26 – 27 novembre : 8 – 9 – 10 – 15 – 16 – 17 – 22 – 23 – 24 – 29 – 30

: 8 – 9 – 10 – 15 – 16 – 17 – 22 – 23 – 24 – 29 – 30 dicembre: 1