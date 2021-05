Chieti, assessore Rispoli su sopralluogo Via De Turre

“Evidenziate criticità nella via dovuti ai lavori di Open Fiber: chiesto di provvedere al ripristino della strada”

CHIETI – “Conosciamo bene il problema di via De Turre, dove la scorsa settimana abbiamo effettuato un sopralluogo con i tecnici e alcuni residenti che ci hanno segnalato le criticità nella via dovuti ai lavori di Open Fiber, a cui abbiamo chiesto di provvedere al ripristino della strada”, così l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli.

“Il cemento utilizzato è provvisorio – precisa – la strada non può restare nelle condizioni in cui è e dunque abbiamo chiesto che il ripristino avvenga nei prossimi giorni. Così avverrà anche con le altre parti di città interessate dai lavori della fibra per assicurare che i ripristini vengano effettuati secondo cronoprogramma. A tale scopo faremo sopralluoghi anche negli altri posti della città interessati dal passaggio della fibra, per conoscere lo stato dell’arte e, soprattutto, capire a che punto sono i ripristini”.