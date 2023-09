Chieti, assegno di cura e di assistenza per caregiver: come fare domanda

I residenti, non autosufficienti, che hanno bisogno di assistenza dovranno presentare domande online entro il 27 settembre

CHIETI – È online l’avviso finalizzato a erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell’ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza. La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 27 settembre prossimo esclusivamente mediante l’utilizzo dell’App “Smart.PA” del Comune di Chieti, che è scaricabile per i sistemi Android da Play Store e per i sistemi IOS da Apple Store. L’accesso è consentito tramite SPID. In caso di impossibilità e/o ulteriori istruzioni è possibile rivolgersi al Segretariato Sociale agli sportelli di Chieti-centro storico: palazzo ex Inps di viale Amendola, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17.00 tel. 0871341566; a Chieti Scalo- Piazza Carafa, invece il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 tel. 0871/341330.

“L’avviso è operativo già da oggi e l’app pronta a ricevere la documentazione – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche Sociali Mara Maretti – In questi giorni abbiamo interloquito con i commissari che fanno parte dell’Organismo straordinario di liquidazione e che si stanno occupando del dissesto, per sbloccare le risorse dedicate e incamerate dall’Ente nel 2022, anno su cui è la Commissione che si occupa di tutta la massa passiva maturata fino al 31 dicembre scorso e che potrà agire. Tuttavia l’Amministrazione ha inoltrato al Ministero un quesito per cercare una via preferenziale che consenta di estrapolare dalla procedura quelle risorse, questo al fine di poterle erogare agli aventi diritto e farlo con massima priorità, trattandosi di disabili e di famiglie che li hanno in carico e se ne occupano ogni giorno, anticipando importi che il pubblico rimborsa. Confidiamo che si arrivi presto a una soluzione di questa impasse, affinché le poste che il Comune deve solo distribuire, arrivino velocemente a chi di dovere. Per quelle future i tempi sono diversi, raccoglieremo le domande, gli uffici elaboreranno le pratiche per arrivare alla liquidazione il prima possibile”.

I beneficiari

Può avanzare istanza di Assegno di cura la persona, residente nel Comune di Chieti ( ADS n. 08 Chieti ) non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuta invalida in quanto bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o della legge 21/11/1988 n. 508. L’istanza è presentata dal disabile o, in caso di incapacità, dalla persona che ne tutela e cura gli interessi; nell’istanza è individuato il caregiver familiare che insieme alla persona assistita beneficia dell’intervento. A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all’art. 1, comma 255, della Legge 30 dicembre 2017, n. 205; il caregiver familiare è soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito dal PAI. L’importo mensile massimo attribuibile è pari ad € 400,00 per 12 mensilità. In presenza di altri contributi economici pubblici aventi la stessa finalità, la somma di euro 400,00 è ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili.