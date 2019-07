Chieti, annullato il concerto di Loredana Bertè del 31 luglio

A causa di motivazioni tecnico logistiche indipendenti dalla volontà dell’artista, il concerto all’Anfiteatro la Civitella non si terrà

CHIETI – I fan abruzzesi non potranno assistere al concerto di Loredana Bertè, tappa del suo “LiBertè – Summer Tour 2019”, già in programma all’Anfiteatro La Civitella di Chieti per la data di mercoledì 31 luglio. L’evento è stato infatti annullato “a causa di motivazioni tecnico-logistiche indipendenti dalla volontà dell’artista”.

Gli organizzatori hanno reso noto che i biglietti acquistati in prevendita, saranno rimborsati da Ticketone, e dalle altre prevendite autorizzate.

Le prossime date del tour

19 Luglio Brescia – Brescia Summer Music Piazza Loggia

23 Luglio Belvedere Di San Leucio – San Leucio

27 Luglio – Ostia Antica – Teatro Romano Rock In Roma

7 Agosto – Nuovo Foro Boario – Noci

10 Agosto – Forum Eventi – San Pancrazio Salentino

16 Agosto – Arena Della Versilia – Cinquale – Ms

1 Settembre – Verona – Teatro Romano

4 Settembre- Carroponte – Sesto San Giovanni

7 Settembre – Arena Ponte Alto – Modena