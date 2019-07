Celano Jazz Convention, il programma eventi dell’edizione 2019

Dal 31 luglio al 3 agosto 2019 si svolgerà la seconda edizione. Il direttore artistico Franco Finucci ha presentato il cartellone degli appuntamenti

CELANO – Dal 31 luglio al 3 agosto 2019, torna a Celano, in provincia de L’Aquila, la rassegna Celano Jazz Convention. Il direttore artistico del festival, il chitarrista Franco Finucci, mantiene la formula già premiata dal successo dello scorso anno, vale a dire la connessione stretta tra musica suonata dal vivo e attività didattiche: da una parte, infatti ci sono i concerti che si terranno sul palco di Piazza San Giovanni e, dall’altra, le Masterclass dedicate ai talenti emergenti del jazz italiano. In entrambi i casi, la linea tracciata da Finucci propone un percorso di altissimo livello con la presenza di alcuni tra i nomi più eccellenti del panorama jazzistico italiano per fare di Celano una vera e propria “cittadella del jazz”. Inoltre va sottolineata la mediapartnership con il webmagazine Jazz Convention.

PROGRAMMA

Il programma dei concerti si sviluppa con i progetti portati sul palco da alcuni dei docenti presenti alle masterclass, in una connessione stretta e fattiva tra l’aspetto performativo e la dimensione didattica. Si comincia mercoledì 31 luglio con Urban Canvas, concerto che vede impegnato il quartetto guidato dalla cantante Elisabetta Antonini e formato da Luca Mannutza al pianoforte, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Marcello Di Leonardo alla batteria. Giovedì primo agosto, saranno i sassofoni di Max Ionata a condurre gli ascoltatori nei territori del jazz, dalle visioni più vicine alla tradizione fino ad arrivare alle tendenze più moderne. Venerdì 2 agosto, è in programma un doppio appuntamento: nella prima parte della serata, il concerto della Kids & Young Jazz Orchestra diretta da Andrea Gargiulo, momento conclusivo del percorso didattico Jazz for Kids and Teens; a seguire, Soundscape’s Activity, il progetto elettronico di Marcello Malatesta e Marco Di Battista con Roberto Zechini e Umberto Fiorentino come ospite speciale. Infine, sabato 3 agosto 2019, sul palco di Piazza San Giovanni saliranno i partecipanti alle masterclass di Celano Jazz Convention.

Giovedì primo agosto, inoltre, Celano Jazz Convention ospita due appuntamenti con Stefano Zenni. Il primo, riservato ai partecipanti della masterclass, è intitolato “Charles Mingus e il chorus esteso”. Il secondo è aperto al pubblico ed è dedicato alla figura del grande Louis Armstrong: un ritratto inedito dell’artista che ha fatto trionfare la corporeità afroamericana, artista al centro del recente libro pubblicato da Zenni.

Ogni sera, poi, al termine dei concerti, si aprirà la jam session presso l’Osteria degli Artisti. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e si terranno in Piazza San Giovanni a partire dalle 21. In caso di pioggia, si svolgeranno presso l’Auditorium Enrico Fermi.

Come si diceva sopra, a fianco dei concerti e delle jam session, si sviluppa il percorso didattico voluto da Franco Finucci: tutti i musicisti presenti nel programma, infatti, condurranno masterclass di strumento e seminari sull’improvvisazione. In questo modo, durante i tre giorni del festival, Celano diventerà una vera e propria cittadella del jazz, con la presenza di jazzisti già affermati e di giovani talenti che verranno a studiare insieme a loro. La squadra dei docenti è di assoluto livello e annovera la presenza di Paolo Damiani, Marco Di Battista, Max Ionata, Umberto Fiorentino, Elisabetta Antonini, Luca Mannutza, Luca Bulgarelli, Maurizio Rolli, Marcello Di Leonardo e Marcello Malatesta.

L’offerta didattica quest’anno si arricchisce con “Jazz For Kids & Teens” – laboratorio di improvvisazione e musica d’insieme jazz condotto da Andrea Gargiulo, dal 30 luglio al 2 agosto 2019, per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni e rivolto anche a persone diversamente abili – e con la presenza di Roberto Zechini e del suo ormai storico laboratorio “Il Chitarreto dei Jazzemani”, percorso che raggiunge quest’anno il suo ottavo anni di attività.

Una seconda edizione che conferma quanto progettato l’anno scorso da l direttore artistico Franco Finucci: una rassegna rivolta alla ricerca della qualità musicale, risultato da raggiungere attraverso i concerti e gli appuntamenti aperti al pubblico, ma anche attraverso la conoscenza musicale trasmessa ai partecipanti ai seminari e la promozione del territorio.

Celano Jazz Convention 2019 – Programma dei concerti

mercoledì 31 luglio 2019

Elisabetta Antonini Quartet. Urban Canvas

Elisabetta Antonini. voce

Luca Mannutza. pianoforte

Luca Bulgarelli. contrabbasso

Marcello Di Leonardo. Batteria

Max Ionata Quartet

Max Ionata. sassofoni

Luca Mannutza. pianoforte

Gabriele Pesaresi. contrabbasso

Marcello Di Leonardo. batteria

Kids & Young Jazz Orchestra

diretta da Andrea Gargiulo

Soundscape’s Activity

Marcello Malatesta. tastiere, live electronics

Marco Di Battista. tastiere, live electronics

Roberto Zechini. chitarra

special guest: Umberto Fiorentino. chitarra

Laboratori Masterclass

concerti dei partecipanti alle masterclass di Celano Jazz Convention

Informazioni per l’iscrizione a Celano Jazz Convention 2019

Il costo dei seminari di strumento è fissato in €230. Per i corsi di “Arrangiamento e Composizione”, “Analisi delle forme” e “Sound Engineering”, il costo dei seminari è fissato, invece, in €120. In entrambi i casi, la data entro cui iscriversi è il 15 luglio 2019.

La mail di riferimento per le iscrizioni e per ogni eventuale informazione è associazionebluenote@gmail.com

La scheda di iscrizione si può scaricare da http://www.jazzconvention.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=21&Itemid=28