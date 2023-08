Chieti, annullato concerto Bonobo: al via il rimborso dei biglietti

Annullato per sopraggiunti motivi organizzativi il live del 4 agosto all’Arena La Civitella. Biglietti rimborsabili dal 7 al 21 agosto

PESCARA – Best Eventi comunica che il live di Bonobo, in programma venerdì 4 agosto all’Arena La Civitella di Chieti, è annullato per sopraggiunti motivi organizzativi indipendenti dall’artista. I biglietti saranno rimborsabili al proprio circuito d’acquisto dal 7 al 21 agosto 2023.

Info: 085.9047726 www.besteventi.it