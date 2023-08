Fossacesia, l’ARTA certifica che le acque di balneazione sono eccellenti

Gli esami eseguiti periodicamente dai tecnici dell’Agenzia, confermano ancora una volta l’ottima qualità del mare di Fossacesia

FOSSACESIA – Cinque chilometri di mare eccellente: i dati dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA Abruzzo) parlano chiaro e certificano che le acque dell’intero tratto di mare di Fossacesia Marina sono classificate, così come prevede la legge, eccellenti.

Gli esami eseguiti periodicamente dai tecnici dell’Agenzia, confermano ancora una volta l’ottima qualità del nostro mare. I dati della qualità del mare italiano vengono pubblicati sui siti dell’Arta,della Regione e del Ministero della Salute.

“Un’attestazione che assume un grande significato perché arriva nel bel mezzo della stagione estiva, che qui a Fossacesia sta facendo registrare un aumento importante delle presenze turistiche”.

È quanto sottolinea il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, alla lettura dei dati diffusi in questi giorni dall’ARTA sulla qualità delle acque di balneazione.

“Fossacesia, ancora una volta, è in linea con i parametri stabiliti dalla vigente normativa. E’ una certificazione per nulla scontata – aggiunge Di Giuseppantonio – perché per raggiungere i livelli di eccellenza occorrono azioni attente e puntuali da parte dell’Amministrazione Comunale e della Sasi soprattutto per il servizio fognario e depurativo del nostro territorio. È anche grazie a questo quotidiano lavoro, che abbraccia anche altri aspetti dedicati all’accoglienza turistica, che Fossacesia, da 22 anni consecutivi, è premiata con la Bandiera Blu”.