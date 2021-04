Chiedi, lavori in via dei Vezi: parlano il Sindaco e l’assessore Rispoli

“Con il rifacimento della segnaletica arriva una nuova regolamentazione stradale e nuovi stalli di sosta gratuita”

CHIETI – Definita anche la segnaletica stradale, dopo il recente rifacimento del manto stradale in via dei Vezi e Via Marco Vezio Marcello, un intervento dovuto ai lavori di ripristino della fibra nel cuore della città che ha portato anche altre novità per la zona. Stamane sul posto si sono recati il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Stefano Rispoli con il vicecomandante della Polizia Municipale, Fabio Primiterra.

“Un altro piccolo tassello si aggiunge ai numerosi lavori che abbiamo già avviato e concluso – commentano il Sindaco Diego Ferrara e l’Assessore al Traffico Stefano Rispoli – D’intesa con la Polizia Municipale e l’Ufficio Traffico siamo inoltre riusciti ad individuare nuovi stalli di sosta in via dei Vezi, contemperando le esigenze di servizio della vicina caserma dei Carabinieri Forestali e riservando, a tutti i cittadini, nuovi posti auto gratuiti, in una zona a stretto ridosso del centro storico dove prima non era possibile parcheggiare.

Inoltre, a tutela della sicurezza, si è provveduto a potenziare le strisce pedonali, quelle degli stalli per carico e scarico merci, oltre a procedere al tracciamento delle linee di margine della carreggiata e, in generale, alla corretta individuazione delle corsie di marcia veicolare e di transito pedonale. Il nostro intento, a cui abbiamo dato applicazione sin dall’inizio del nostro mandato, è quello di rendere la città sempre più fruibile e sicura, con un’attenzione costante al miglioramento della mobilità cittadina”.