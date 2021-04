Al via “I talenti del reddito di cittadinanza: progetto Ri-parti con l’export”

33 i giovani abruzzesi ammessi. L’iniziativa formerà futuri manager delle piccole e medie imprese nel settore dell’export

REGIONE – Parte in Abruzzo la prima aula di formazione nell’ambito del progetto “I talenti del reddito di cittadinanza: progetto Ri-parti con l’export”, promosso da ICE-Agenzia e Anpal Servizi in partnership con le Regioni. In modalità a distanza prenderanno il via il prossimo 26 aprile alle 10 le lezioni previste nell’ambito del Corso “Export e comunicazione digitale per l’estero (Marketing manager)“: sono 33 i giovani abruzzesi ammessi dopo la preselezione effettuata dai Cpi e la prova di inglese a cura di Ice.

Ice organizzerà e gestirà anche la formazione d’aula (in questo caso virtuale), mentre ad Anpal Servizi toccherà – insieme ai Centri per l’impiego – la successiva individuazione delle imprese del territorio presso le quali i corsisti potranno svolgere i tirocini curriculari.

Un’iniziativa che guarda al futuro, dalle molteplici valenze ancora di più mentre attraversiamo una delle fasi più difficili della nostra storia. Rivolta ai disoccupati e inoccupati con particolare attenzione ai percettori di reddito di cittadinanza, non solo ha l’obiettivo di riportare nel circuito del lavoro tante persone che per i motivi più diversi ne restano o rischiano di restarne esclusi, ma lo fa tenendo insieme formazione e innovazione, puntando a creare nuove opportunità di lavoro in un settore importantissimo – l’export – che per il nostro Paese rappresenta oltre il 30% del PIL nazionale.

L’iniziativa è frutto dell’accordo tra Ice-Agenzia e Anpal servizi; costruita coerentemente con gli obiettivi di qualificazione e crescita professionale che la normativa prescrive per i beneficiari di RDC, il percorso formativo ideato e promosso dai due enti mira a sviluppare e potenziare competenze utili in un settore fondamentale per l’economia del nostro Paese, la presenza delle nostre piccole e medie imprese sui mercati esteri, obiettivo che incrocia pienamente la mission di Anpal Servizi: promuovere e gestire ogni attività e intervento finalizzati alla promozione dell’occupazione in Italia e all’estero. L’iniziativa ha trovato nelle Regioni una partnership entusiasta ed efficace: oltre l’Abruzzo, hanno aderito Marche, Sicilia, Campania e Calabria.