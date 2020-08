Chiara Schena e Flaminia Demojana, nuove atlete per le Panthers 20/21

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Primi volti nuovi in casa Panthers Roseto per la stagione 2020/21: sono ufficiali gli accordi con le atlete Chiara Schena (ala classe 2004 di scuola Virtus Venezia) e Flaminia Demojana (esterna del 2005 proveniente dal Basket Femminile Varese 95). Entrambe le atlete hanno partecipato allo stage Panthers dello scorso luglio, impressionando favorevolmente tutto lo staff tecnico, e rappresentano i primi passi di un’importante campagna di rafforzamento del nostro settore giovanile che proseguirà con ulteriori aggiunte nei prossimi giorni.

IL COMMENTO DEL DS LAURA ORTU

“La scelta societaria di puntare sulla crescita delle giovani e organizzare uno stage ha fatto sì che io e coach Ghilardi ci trovassimo subito d’accordo sulle scelte, a cominciare dalle prime due. Chiara è un’atleta di enorme potenziale, con un fisico pazzesco che le permette di giocare in più ruoli. Flaminia proviene dalla mia scuola dell’EBR, la tengo d’occhio dallo scorso anno ed è cresciuta moltissimo, soprattutto a livello di ball-handling. Entrambe potranno dare un apporto tecnico importante sia a livello giovanile che in prima squadra, con la possibilità di crescere ancora tanto grazie alla capacità di Franco nel lavorare sui particolari. Sono convinta che a Roseto si contraddistingueranno per un ottimo rendimento sportivo e scolastico”.