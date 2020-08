Concerto del Trio Cardoso e Tonio Vitagliani ad Anversa degli Abruzzi

In programma il prossismo 19 agosto ore 21 al Castello Normanno rientra nel cartellone della Rassegna “Riflessi sonori” per Anversa Estate 2020

ANVERSA – Nell’ambito della Rassegna “Riflessi sonori” in programma mercoledì 19 agosto ore 21 il Concerto del Trio Cardoso e Tonio Vitagliani. Con il suggestivo sfondo del Castello Normanno una accattivante esecuzione musicale “A night in the show”, a cura del M° Giuseppe Iacobucci dell’Associazione Musicale Banda di Celano.

Ingresso libero sino alla capienza posti e nel rispetto delle disposizioni Covid-19.

IL TRIO CARDOSO

l Trio Chitarristico Cardoso nasce nel 1995 dall’incontro tra l’esperienza ultra decennale del Duo Giancola – Ottombrino ed il talento di Massimiliano De Foglio. L’intesa, prima umana e poi di natura musicale, realizzatasi immediatamente tra i tre musicisti, caratterizza l’insieme strumentale e ne permea le esecuzioni.

Dalla sua fondazione ad oggi, oltre settecento sono stati iconcerti tenuti dal Trio in tutto il Mondo (Spagna, Francia, Svizzera, Ungheria, Argentina, Danimarca, Croazia, Turchia, Norvegia, Paraguay, Marocco e Stati Uniti) ospite di prestigiose rassegne concertistiche e dei più importanti Festival Chitarristici. Prestigiosi autori contemporanei hanno dedicato al “Trio Cardoso” composizioni originali (Jorge Cardoso, Carlo Crivelli e Giorgio Paris su tutti).

Nel marzo 1998 il Trio ha realizzato il CD “Samba d’ouro” nel quale sono incisi in prima mondiale brani originali per chitarra del celeberrimo chitarrista e compositore argentino Jorge Cardoso che nell’anno 2000 ha composto, per il trio a lui dedicato, il Triplo Concerto per chitarre e orchestra “Mbarakapù”; nel marzo 2003 il Trio ha inciso il suo secondo CD “Tanghi & Milonghe”, accolto con entusiasmo dalla critica specializzata. Nel 2008, infine, il Trio ha inciso il CD-Live “La stanza dei sogni”.

Il Trio ha partecipato, come formazione solista, alla realizzazione delle colonne sonore dei seguenti film: “La Balia” di Marco Bellocchio, “Malefemmene” di Fabio Conversi, “Ginostra” di Manuel Pradal, “Un viaggio chiamato amore” di Michele Placido, “La Spettatrice” di Paolo Franchi e numerosi altri (tutti con musiche di Carlo Crivelli); collabora stabilmente, inoltre, con le Orchestre “Città Aperta” e “Regionale del Lazio”.

Alessandro Giancola e Guido Ottombrino, oltre ad essere diplomati in Chitarra, sono laureati in Discipline della Musica, Massimiliano De Foglio è Diplomato in Chitarra, in Composizione ed in Direzione d’Orchestra. Esperti di comunicazione musicale, hanno fondato con lo scenografo Marco De Foglio il Laboratorio di Ricerca Sperimentale “I luoghi dell’invisibile”.