Check up gratuiti e test sull’Alzheimer per gli over 65 a Torricella Peligna

TORRICELLA PELIGNA – Prenderà il via sabato 9 novembre, a Torricella Peligna (Chieti), la campagna di prevenzione sanitaria “Vieni anche tu”, giornata della salute destinata agli over 65 e organizzata nell’ambito di “Star bene sui fiumi della memoria”, il progetto sociale che l’associazione pescarese “Domenico Allegrino” Onlus di Pescara (capofila) sta realizzando sulla base di un finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale per la realizzazione attività di interesse sociale di cui all’art.5 del Codice del Terzo Settore, Determina N. DPF014/114 del 02/09/2019, Piano operativo DGR n 191 del 15/04/2019).

Gli operatori della onlus, insieme ai volontari dell’Avis territoriale (partner), saranno presenti nei locali del Centro Anziani, in via della Libertà 10, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, per offrire la possibilità a persone della terza e quarta età di sottoporsi gratuitamente alla rilevazione della pressione arteriosa, alla misurazione della glicemia, all’esame delle urine e a test di prevenzione dell’Alzheimer e delle demenze senili.

“Il progetto ha come obiettivo la tutela della salute e la circolarità del benessere ed è rivolto ai giovani e agli over 65 del territorio del Basso Sangro-Trigno – spiega Antonella Allegrino, Presidente della onlus – Le attività che abbiamo messo in campo mirano a creare un incontro tra le due generazioni e ad avvicinare i ragazzi al valore della solidarietà. Nella postazione che allestiremo a Torricella Peligna saranno presenti alcuni studenti dell’Istituto di Istruzione Statale Superiore ‘Algeri Marino’, che hanno già seguito il nostro corso di sensibilizzazione al volontariato e che avranno l’occasione di mettere in pratica quanto ascoltato a scuola attraverso una presa in carico dei bisogni altrui, come quelli manifestati dagli over 65. Questi ultimi, nell’ambito della nostra campagna di prevenzione delle patologie tipiche della terza e quarta età e di quelle dementigene, potranno effettuare, su prenotazione, un check up ed essere sottoposti a test sull’Alzheimer senza spostarsi dal territorio di appartenenza. Ringrazio le Avis territoriali, che hanno condiviso con entusiasmo e disponibilità il nostro progetto affiancandoci nell’organizzazione della campagna di prevenzione”.

COME PRENOTARE

Le ‘Giornate della salute’ si terranno, con le stesse modalità, anche il 16 novembre ad Atessa, il 23 novembre a Gessopalena, il 30 novembre a Casoli, il 7 dicembre a Pennadomo e il 14 dicembre a Lama dei Peligni. Il numero da contattare per le prenotazioni è il seguente: 348 2334502. (Sui social: Instragram #fiumimemoria; Facebook @fiumimemoria; @associazionedomenicoallegrinonlusOfficial).