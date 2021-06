“Che coppia noi tre” in scena a Francavilla al mare: ecco quando

Lo show con De Martino-Izzo-Paolantoni andrà in scena il 2 agosto all’Arena del Mare del Porto Turisrico di Francavilla

FRANCAVILLA AL MARE – Dopo il successo di “Stasera tutto è possibile”, si può proprio dire che galeotto fu quel palco. Infatti proprio lì è stata testato il trittico De Martino-Izzo-Paolantoni. Lo show si chiama “Che coppia noi tre” e farà tappa nelle maggiori piazze italiane. Nel cast è presente anche un altro nome, Mario Porfito, anche lui attore napoletano.

L’appuntamento in Abruzzo è fissato per lunedì 2 agosto alle ore 21.30 all’Arena del Mare (Porto Turistico) di Francavilla al Mare (Ch).

Per questo evento è prevista la vendita con il biglietto nominativo. Ciascun titolo di accesso dovrà quindi riportare il nome e il cognome dell’utilizzatore, immessi in fase d’acquisto. Il giorno dell’evento, all’ingresso, oltre al biglietto, sarà richiesto anche un documento d’identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato. Sui biglietti il cliente potràprocedere al cambio nominativo.

I tagliandi sono acquistabili sul circuito Ciaotickets con un costo dai 33 ai 38 euro. La vendita è partita già a ritmo spedito.

E’ prevista la vendita anche tramite biglietto elettronico, mostrandolo all’ingresso direttamente dal cellulare o stampando da casa. Non sarà necessaria alcuna spedizione con corriere espresso. Gli acquisti, infine, potranno essere eseguiti con 18App e Carta del Docente.