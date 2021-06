Aielli, presentazione della cartolina filatelica: ecco quando

L’iniziativa del 24 giugno rientra nell’ambito della inaugurazione dell’opera muraria dedicato a Dante Alighieri

AIELLI – Poste Italiane partecipa alla inaugurazione del murale dedicato a Dante Alighieri, in programma ad Aielli domani, giovedì 24 giugno. Nell’ambito dell’evento, sarà infatti presentata la cartolina dedicata al piccolo comune marsicano, insieme all’annullo filatelico realizzato per l’occasione. Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, che sarà allestito in piazza Filippo Angeletti, dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

La cartolina raffigura il murale “Illuminary Place” realizzato dallo street artist spagnolo Okuda San Miguel in occasione dell’edizione 2019 del Festival “Borgo Universo”. Il bozzetto dell’annullo filatelico riproduce invece la Torre delle Stelle, la Torre dell’Orologio e il Palazzo del Municipio.

All’evento, con accesso regolamentato, parteciperà il ministro della Cultura, Dario Franceschini, il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, e la direttrice provinciale di Poste Italiane, Roberta Iacovozzi.

“L’iniziativa – commenta il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale – certifica un interesse concreto che Poste Italiane riserva ad Aielli ed ai suoi cittadini. Un timbro ed una cartolina dedicati al nostro borgo e ai nostri murales sono un traguardo importante e nello stesso tempo un premio per il grande lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni. Ringrazio Poste Italiane per l’attenzione riservata e per questo regalo davvero speciale”.

L’iniziativa è parte del programma dei nuovi impegni a favore dei Piccoli Comuni, annunciato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web http://www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

L’evento segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicina ancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese.

Il progetto è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.