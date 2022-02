Cesinella Ippoliti compie 100 anni, il saluto del sindaco D’Alberto

TERAMO – Questa mattina il sindaco Gianguido D’Alberto ha portato i saluti e gli auguri della città a Cesinella Ippoliti, che ha compiuto 100 anni festeggiando insieme ai familiari. Per l’occasione il sindaco le ha consegnato una targa a nome dell’amministrazione comunale. Nata il 26 febbraio 1922, primogenita di 13 figli, Cesinella Ippoliti ha sposato suo marito Aleandro negli anni della seconda guerra mondiale e ha avuto 8 figli, perdendone 4 in tenerissima età. Con impegno e dedizione ha cresciuto Maria, Elsa, Silvana e Marcello, dedicandosi contestualmente prima al lavoro nei campi e successivamente al lavoro come operaia. Oggi ha festeggiato l’importante traguardo, attorniata dall’affetto di figli, nipoti e pronipoti.

