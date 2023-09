Cerimonia di premiazione I° “Premio Sipari”: ecco come é andata

La cerimonia si é svolta il 9 settembre nella casa natale di Benedetto Croce enella dimora del fondatore del PNALM Erminio Sipari

PESCASSEROLI – Sabato 9 settembre, nella casa natale di Benedetto Croce e nella dimora di Erminio Sipari, è stata celebrata la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Erminio Sipari, dedicato alla memoria del fondatore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

La Fondazione Erminio e Zel Sipari Onklus è stata lieta di annunciare i vincitori del premio, selezionati dalla giuria presieduta dal Prof. Carlo Alberto Graziani.

Vincitori del Premio per un’opera a stampa sulla conservazione della natura:

• “La flora vascolare del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” (2022), di Fabio Conti e Fabrizio Bartolucci. Il premio è stato consegnato dal Presidente della Regione Abruzzo, On.le Marco Marsilio e dall’Avv. Andrea Giordano, Vice Capo Gabinetto del Ministero dell’Ambiente.

Vincitori della Sezione “Giovani, ambiente e sviluppo sostenibile”:

• Classe IV B dell’I.T.T. Aldo Moro di Fara in Sabina (RI) per il “Progetto O.R.S.O.”.

• Classi IV A, IV B e V A del Liceo Scientifico di Popoli (PE) per la storia “La vita in un ombrello”. Entrambe le opere sono state premiate rispettivamente dal Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Prof. Giovanni Cannata, dal Dott. Elio Torlontano, Console del Touring Club Italiano per la sezione Abruzzo, dal Sindaco di Pescasseroli Dott. Giuseppe Sipari e dal dott. Filippo di Donato, coordinatore del Gruppo di Lavoro “CAI-Parchi e Aree Protette”.

Dopo la premiazione, è stata tenuta una breve commemorazione presso la Fontana di San Rocco, oggi conosciuta come Fontana dell’Orso, per ricordare che esattamente 101 anni fa venne inaugurato per iniziativa privata il Parco Nazionale d’Abruzzo, prima area protetta d’Italia.

Il Presidente della Fondazione Sipari, Gaddo della Gherardesca, ha annunciato il bando per la seconda edizione del Premio Erminio Sipari, ribadendo l’impegno continuo nella promozione e nella conservazione del patrimonio naturale della regione.

La Fondazione Erminio e Zel Sipari Onlus ringrazia tutti i partecipanti che hanno reso possibile questo straordinario evento, onorando la memoria di Erminio Sipari e la storia del Parco.