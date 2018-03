Montesilvano, Bandiera Verde: il 24 e il 25 aprile la Cerimonia Nazionale

Lanciato il concorso di Poesia e Pittura organizzato da Amare Montesilvano.Presentazione delle opere entro il 10 aprile 2018

MONTESILVANO (PE) – Fervono i preparativi per la Cerimonia Nazionale di Consegna della Bandiera Verde, che per il secondo anno consecutivo si terrà a Montesilvano. Istituito nel 2008, dal professore Italo Farnetani, il vessillo viene conferito alle località italiane a misura di bambino. Dopo il successo della edizione del decennale che si è svolta a Montesilvano lo scorso 3 giugno, anche nel 2018, sarà proprio la cittadina adriatica ad ospitare la cerimonia nazionale.

«Il grande successo che abbiamo ottenuto nel 2017 – ricorda l’assessore al Turismo Ernesto De Vincentiis – ci ha spinto ad impegnarci ancora di più per l’edizione che ospiteremo il 24 e il 25 aprile. Ecco perché abbiamo voluto affiancare i convegni scientifici a cura del comitato di pediatri italiani, presieduto da Italo Farnetani, ad una serie di eventi che potranno coinvolgere la cittadinanza. Per un evento incentrato sui bambini e sul loro benessere, non potevamo non far partecipare attivamente proprio i più piccoli. Grazie al supporto dell’associazione Amare Montesilvano di Renato Petra, verrà organizzato un concorso di poesia, pittura e fotografia, in una edizione dedicata proprio alla Bandiera Verde».

Il Concorso di Poesia e Pittura, organizzato da Amare Montesilvano, giunto alla sua tredicesima edizione, prevede una sezione speciale per i ragazzi ed una per le scuole, incentrata sulla Bandiera Verde, per ognuna delle tre sezioni. La sezione per ragazzi è riservata ai giovani fino ai 12 anni. Per quella per le scuole, ogni istituto nominerà un referente che collaborerà con gli organizzatori del concorso. Le opere partecipanti ad entrambe le sezioni dovranno pervenire entro il 10 aprile 2018. La giuria sarà composta da esperti del settore. Le premiazioni si terranno nella giornata del 24 aprile presso il Pala Dean Martin. Le poesie non dovranno essere superiori a 30 versi o righe. Ogni pittura non dovrà superare, compresa la cornice 50×70 cm. Le fotografie dovranno avere un formato di 20-30 cm o dovranno essere montate su cartoncino 20×30. Tutti gli elaborati o le opere realizzate dovranno essere incentrate sulla Bandiera Verde. Le opere verranno esposte in concomitanza con la cerimonia nazionale nelle giornate del 24 e 25 aprile.

Ulteriori informazioni sulla manifestazione, il bando e la scheda di partecipazione potranno essere richieste chiamando il numero 3398360769, inviando una e-mail a amaremontesilvano@libero.it o collegandosi alla pagina facebook amaremontesilvano.

«E’ stato un onore – dice ancora De Vincentiis – per Montesilvano essere eccezionalmente riconfermata quale città ospite della cerimonia che premierà oltre 134 sindaci provenienti da tutta Italia . Dimostrazione del bellissimo lavoro fatto con l’ausilio delle associazioni del territorio che si rinnoverà anche in questa edizione».