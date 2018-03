Teramo, oggi la Cgil celebra l’8 marzo con incontri culturali e artistici

Nella sala polifunzionale ‘Cristina da Pizzano’ della Provincia l’evento “Lotto Insieme – Come ieri, per domani” affinché il superamento disuguaglianze e lotta a violenza su donne siano priorità

TERAMO – “Il superamento delle disuguaglianze di genere e la sconfitta della violenza sulle donne devono essere priorità nella contrattazione aziendale, territoriale e nazionale”. Lo afferma la Cgil Abruzzo, che celebra l’8 marzo con una mattinata di incontri culturali ed artistici per la parità di genere e contro la violenza sulle donne. L’appuntamento con l‘evento “Lotto Insieme – Come ieri, per domani” è per oggi, sabato 10 marzo, dalle 9.30 alle 13, a Teramo, nella sala polifunzionale ‘Cristina da Pizzano’ della Provincia.

“Scopo dell’evento – spiega Rita Innocenzi, della segreteria regionale Cgil – è quello di celebrare la giornata internazionale della donna, incontrando le studentesse e gli studenti, le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati, per riflettere sulle conquiste politiche, sociali, economiche e legislative delle donne nella prospettiva di una società egualitaria e senza discriminazioni. In queste ore – aggiunge – si tengono iniziative importanti, ma io credo che il superamento delle disuguaglianze di genere e la sconfitta della violenza sulle donne debbano essere obiettivi e stile di comportamento costanti”.

L’iniziativa odierna è promossa da Cgil Abruzzo e Teramo, Spi-Cgil Abruzzo e Teramo e dal Coordinamento Donne Spi-Cgil Abruzzo e Teramo, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo, le associazioni SeNonOraQuando?, Estero sono io e Deposito Dei Segni.

Nel corso della mattinata interverranno Rita Innocenzi, segretaria Cgil Abruzzo, Loredana Piselli, segretaria Spi-Cgil Abruzzo, Carmela De Ceglia, del coordinamento donne Spi Teramo e Loredana Taddei, segretaria nazionale Cgil. Parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti degli altri soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento.

Il programma prevede letture da Nilde Iotti, Renata Viganò, Simone de Beauvoir e da altri autrici e autori scelti dalle studentesse e dagli studenti delle scuole teramane che hanno aderito, intermezzi musicali a cura del Liceo Musicale di Teramo e la proiezione del documentario “La goccia, viaggio nel novecento delle donne. Una storia politica” e “Razaggi, la violenza è una sconfitta per tutti”, realizzato dagli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Sant’Egidio alla Vibrata. Cam Lecce di Deposito Dei Segni, infine, reciterà “I luoghi progettati dall’uomo sono luoghi senza memoria”, adattamento da Christa Wolf. La mattinata sarà presentata dalla stessa Cam Lecce, attrice ed esperta di pedagogia teatrale ed artistica.