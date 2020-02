Cerimonia di Commemorazione dei Martiri delle Foibe il 10 febbraio a Chieti

CHIETI – Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, rende noto che lunedì 10 febbraio 2020, alle ore 10.30, in Largo Martiri delle Foibe – area verde di via Amiterno intersezione con via Sulmona – a Chieti, in occasione del “Giorno del Ricordo”, solennità civile istituita con legge 30 marzo 2004 n. 92, ci sarà una cerimonia commemorativa, con la deposizione di una corona d’alloro, in ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo delle popolazioni istriane, fiumane e dalmate.

Nell’occasione sarà scoperta una targa in memoria di Norma Cossetto, studentessa italiana barbaramente uccisa nel 1943, nei pressi della Foiba di Villa Surani, e Medaglia d’Oro al Valor Civile del Presidente della Repubblica Italia, Carlo Azeglio Ciampi.

Saranno presenti autorità civili e militari, delegazioni di studenti e rappresentanti dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) del Comitato provinciale di Pescara, con il suo presidente Mario Diracca.