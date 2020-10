Centro Sportivo Trisi, proseguono i lavori di adeguamento e miglioramento

Pompei: “La riqualificazione è stata necessaria per rendere gli impianti idonei anche allo svolgimento di attività sportive internazionali. La struttura nei primi mesi del 2021 sarà motivo di vanto per l’intera città e diventerà un punto di riferimento regionale”

MONTESILVANO – Procedono i lavori di adeguamento e miglioramento del Centro Sportivo Trisi affidati all’impresa LX Srl di Segrate Milano, che per un totale di 445.059,44 euro. Al momento le ruspe hanno demolito gli spogliatoi che saranno ricostruiti nei prossimi giorni e tre campi da gioco.

L’intervento prevede la riqualificazione dell’intera struttura entro i primi mesi del 2021. Il progettista dei lavori è l’architetto Salvatore Colletti, il rup è l’ingegnere comunale Marco D’Alonzo. L’intervento prevede la realizzazione di un campo per praticare la disciplina del paddle, la riqualificazione dell’edificio di 1.000 metri quadrati dei dieci spogliatoi, dei servizi igienici e di altre stanze presenti al piano terra e al primo piano, con l’adeguamento dell’impiantistica elettrica e termica e la realizzazione di servizi (spogliatoi, bagni e docce) per atleti diversamente abili. Nella parte esterna si prevede la riqualificazione degli 8 campi da gioco coperti (1 campo polivalente di calcio a 5, tennis, minibasket in erba sintetica riscaldato, 1 campo polivalente di calcio a 8 e tennis in erba sintetica, 1 campo di calcio a 5 e tennis in erba sintetica, 2 campi da calcio a 5 in erba sintetica e 3 campi da tennis in resina) dei 6 campi scoperti da tennis in resina con il rifacimento dei manti e l’impermeabilizzazione e il risanamento delle costruzioni più degradate e l’illuminazione esterna, non solo per migliorare la visibilità, ma anche per ragioni legate alla sicurezza.

“L’amministrazione comunale sta portando avanti una serie di interventi in tema di impiantistica sportiva – afferma il sindaco Ottavio De Martinis –. Il centro Trisi di via San Gottardo ha l’ambizione di diventare una cittadella dello sport in cui praticare tennis, basket, volley, pattinaggio e calcio a 5. Nel centro verrà praticato anche il paddle e il pickleball, considerando la presenza sul territorio di una campionessa di fama internazionale, come la montesilvanese Bruna D’Albenzio e di un campione di tennis paralimpico come Andrea Silvestrone. Ci auspichiamo dopo i lavori che si possa intervenire ulteriormente con un progetto di finanza per rendere l’area ancora più bella”.

“I lavori procedono in maniera spedita – spiega l’assessore allo Sport Alessandro Pompei – per recuperare i mesi di ritardo a causa dell’emergenza sanitaria. La riqualificazione è stata necessaria per rendere gli impianti idonei anche allo svolgimento di attività sportive internazionali. La struttura nei primi mesi del 2021 sarà motivo di vanto per l’intera città e diventerà un punto di riferimento regionale”.