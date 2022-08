Centro commerciale Megalò: bilancio positivo nel periodo estivo

CHIETI – Flussi in aumento a doppia cifra, anche rispetto all’analogo periodo del 2019, e una capacità di attrazione estesa a tutta la costa adriatica del Centro Italia. Superate, online, le 10 milioni di visualizzazioni (impression), grazie all’importante campagna social e sul sito web. A poco più di un mese dall’apertura dello store Primark, il Centro commerciale Megalò stila un primo bilancio sui benefici generati dalla maxi operazione portata a compimento lo scorso 19 luglio.

Pietro Mauro, direttore del centro commerciale Megalò, dichiara: “Siamo estremamente soddisfatti dell’andamento della stagione estiva, che ha visto una crescita esponenziale dei visitatori e l’ampliamento del tradizionale bacino d’utenza, a beneficio di tutti i negozi della galleria, inclusa la ristorazione. In questo trend si inserisce l’ingresso di Primark, la cui inaugurazione è stata organizzata ponendo al primo posto il fattore sicurezza: è stato potenziato il personale dedicato per gestire correttamente le file, e, in chiave di prevenzione, Croce Rossa ha allestito un presidio di primo intervento. Tale risultato consolida Megalò quale polo commerciale di riferimento di tutto il Centro Italia, relativamente alla Dorsale adriatica, e alimenta il percorso di crescita e rinnovamento della sua offerta”.

Grand opening tra sicurezza, eventi e campagne social

In occasione della giornata di inaugurazione di Primark, sono stati previsti il potenziamento del personale di sicurezza e l’installazione di una segnaletica dedicata, per permettere a tutti i visitatori di vivere al massimo la shopping experience. Inoltre, come accennato, durante le ore di massima affluenza è stato approntato un presidio di primo intervento della Croce Rossa, dotato di ambulanza e personale qualificato.

Tra le iniziative organizzate, invece, oltre al momento conclusivo del Concorso Play&Win, che ha permesso di scoprire chi ha vinto le oltre 3.400 gift card in palio dal valore fino a 400 euro, sono stati distribuiti gratuitamente dalle hostess migliaia di gadget. A dimostrazione della grande partecipazione di giovani e famiglie, sono stati consegnati brevi manu oltre 15.000 gadget nel giro di soli 6 giorni.

Parallelamente, la comunicazione di Megalò è stata alimentata da aggiornamenti sul proprio sito web e sulle pagine social di Facebook, Instagram e Tik Tok, anche grazie alla presenza di un ricco team di influencer, arrivando a superare la soglia di 10 milioni di “impression”.

Offerta commerciale verso la piena occupazione

L’apertura di Primark rappresenta una pietra miliare nel progetto di potenziamento dell’offerta commerciale di Megalò. Progetto che include la presenza dei principali marchi nazionali e internazionali attivi ad oggi in Italia e il costante aggiornamento del brand mix. In questo percorso si annovera il rinnovo e l’ampliamento del punto vendita Zara, che andrà di fatto a raddoppiare la propria superficie commerciale, portandovi l’ultimissima versione del proprio layout. Tale operazione, cui ne seguiranno altre di grande rilevanza, consentirà al Centro commerciale Megalò di raggiungere il 100% del tasso di occupazione degli spazi dedicati agli operatori.